سنة جديدة قد اقبلت لنرحب بها

بسم الله الرحمان الرحيم

يارب سنة جديدة قد اقبلت نسألك يارب العالمين من خيرها ونعوذ بك من شرها

عام بعد عام تمضي بنا الحياة وعند نهاية كل عام وبداية عام جديد نودع العام الفاءت بحزن ونستقبل العام الجديد بسعادة وامنيات كثيرة بعضها يتحقق والبعض الاخر يبقى امنيات....!

فلكم خالص الشكر والاحترام والتقدير