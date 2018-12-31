سنة جديدة قد اقبلت لنرحب بها

العيون الخضراء

العيون الخضراء

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
12 جويلية 2018
المشاركات
126
الإعجابات
374
النقاط
513
محل الإقامة
Ain defla
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمان الرحيم

يارب سنة جديدة قد اقبلت نسألك يارب العالمين من خيرها ونعوذ بك من شرها

عام بعد عام تمضي بنا الحياة وعند نهاية كل عام وبداية عام جديد نودع العام الفاءت بحزن ونستقبل العام الجديد بسعادة وامنيات كثيرة بعضها يتحقق والبعض الاخر يبقى امنيات....!



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لقد تشرفت بدخولي منتدة اللمة الجزاءرية ولم اتوقع ان اجد كل هاذ الحب والاحترام فيه، لقد احببتكم واصبحتم عاءلتي الثانية ،هاذ المنتدى كان السبب في اخراجي من وحدتي وحزني و ادخال الفرحة في قلبي .
فلكم خالص الشكر والاحترام والتقدير
 
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