زرع الدولارات على الأشجار

زرع الدولارات على الاشجار



في خطوة غريبة من نوعها قام بنك استرالي بوضع شجرة تشبه تماما الشجر الحقيقي مغطاة بكاملها

بالنقود من فئة 5 دولارات في أحد منتزهات سيدني، وتم تصوير الشجرة سراً وذلك لكشف ردود فعل المئات من المارة حول هذا المشهد .

فكان هناك بعض المارة الذين تجاهلوا الشجرة ولم ينتبهوا ، مجموعة أخرى من المارة كانت مشغولة و لم تقترب من الشجرة، وهناك من اقترب منها ليتفحصها واكتفى بالتقاط صور بجانبها وغادر خالي اليدين.



وما إن تجرأ أحد المارة وبدأ بملء جيبيه بالنقود، حتى تلت ردود الفعل الجريئة، فبعض المارة بدأ بجمع النقود من الأغصان القريبة والبعض الآخر استعان بجاكيته أو مظلته للحصول على النقود من الأغصان البعيدة، وأكثر الملاحظات إثارة للاهتمام كانت إيثار بعض الأشخاص طوال القامة من خلال تقسيم ما جمعوه مع قصار القامة.



الهدف من هذه التجربة، من وجهة نظر البنك الأسترالي، هي مشاهدة رد فعل الناس عندما يواجهون بفرصة لمضاعفة مكتسباتهم النقدية ..