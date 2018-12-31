أنت واللمة ملخص لسنة 2018 !

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,015
الإعجابات
63,948
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


واش راكم ؟وين رحتو تفوتو نهاية السنة 😰😒

يادرا في تونس ولا فخونسا ولاتركيا 😔😔 انا فوتتها في الكوزينة لاند كي تعشيت وفي الصالون لاند في السهرة 😂😂😂


حبيت نعرف على الصعيد اللماوي

انت كعضو لماوي واش الموقف لي اثر فيك هنا في اللمة ؟

شكون العضو او الاعضاء لي عرفتهم وعشت معاهم لحظات معينة ؟

المواضيع لي عجبتك واثرت فيك خلال هذه السنة ؟


شكون هو افضل عضو في نظرك هاد السنة ؟


افضل مشرفة ومشرفة ومراقب في نظرك لهذه السنة ؟

واش تعلمت من اللمة في هاذ العام ؟


شاركونا في اخر موضوع قبل بداية سنة 2019

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,015
الإعجابات
63,948
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
بون راح نبدا بالرد مالغري واش نكره نكتب من البورتابل رد هك نكون متحمسة باه نكتبو يحيا اللاب توب 😒😒

-الموقف لي اثر فيا صح صح في اللمة هاذ العام هو لما تغلقت 😢😢😢😢😢حسيت انها خلاص ماتزيدش ترجع وبديت نفرمط في عقلي اني كيفاه نعيش بلا لمة ونبدا نقنع في روحي بلي خلاص راحت .

-سنة 2018 عرفت من خلالها على بزاف اعضاء هم خيرة الاخوة والاخوات منهم @لؤلؤة قسنطينة @Yasmina.yaso @سكون الفجر. @Soumia hadj mohammed @وحي القلم @4algeria.com.
😁😁فيولا viola ايمان الخفاشة
@زهور الأمل @sanaya
وكثير من الاخوة والاخوات هاذو لي عرفتهم مليح هذه السنة وتشرفت بالتعامل معهم ...

-المواضيع لي عجبتني صراحة هي بزاف بزاف منقدرش نخير راح نجرب نتفكر بسرعة :
-موضوع مرض الاخت @ليليا مرام وانها تتألم 😥💕ربي يشفيها ان شاء الله ...
-موضوع مرض ووفاة والدة الاخ حسين جوكوف لي ندعولها بالرحمة ...
-لما حكالنا الاخ @الامين محمد على امر سقوط ابنته وعقلية الشعب الجزائري حول موضوع العذرية ...
-لما سمعت باخت الاخ الطيب @The tank تزوجت فرحت من اجلهم كثيرا ربي يهنيها ...
-لما قريت موضوع للاخت @sanaya تحكي فيه عن نفسها وكيفاه حتى وصلت وكتبت اول رسالة حسيت بانها امرأة مناضلة وعصامية ولديها ارادة تستحق رفع القبعة ....لما قرأت موضوع للاخ @حلم كبير في منتدى النقاش الهادف ونال ختم التميز واعتبرتو من افضل ماكتب هذه السنة وبقيت نرجع للموضوع كل مرة نقرا الردود...
-فرحت لما الاخ @Fethi.dz بقى في ادارة اللمة وبقى يتبع فيها ومتخلاش عليها 😎😎لانو وجودو يعني لنا الكثير جزاه الله خيرا ..
-بكيت لما وحد الاخت منذكرش اسمها دعتلي في ظهر الخير....
-افضل الاعضاء في نظري هذه السنة :بزاف منهم: @sanaya @Soumia hadj mohammed @فتى من الغد. @حلم كبير.
شيماء مولات البشماق ههه....
حكيم...الاخ حبيب...الاخ عقيد اللمة ...سكون الفجر...ياسمين لؤلؤة قسنطينة ...محمد ...زهور الامل ....

-ماتعلمته من اللمة هذه السنة :ان اكون ايجابية في كل ظروفي ....
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,719
الإعجابات
23,296
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#5
جيتي في وقتك سلطانة
انا في تركيا اطلع على قسم القصص و اعمل شير خخخ
اذا
الاعضاء هاذو ال2 وقفوا معايا العام هذا والله مننسالهم وقفتهم و ربي يعطيكم ما تتمناو خاوتي
@The tank صرعتوا مسكين
و @لؤلؤة قسنطينة سمحيلي كنت نزعف عليك و عيييتك معايا لانك صح كيما ختي
هاذو الزوج تاع الصح نقلهم شكرا شكرا و منوفيكمش حق مساندتكم حتى تخطيت مرحلة ما
الموقف لي أثر فيا خطرت طولت مرجعتش للمة و كي وليت ملقيت حتى واحد سقسى عليا خخخ
منحكيلكش شا بكيت هههه و قتلهم منرجعش ووحد الجياحة ثما مبعد @ماغيكاي تشان حتى و منحكوش بزاف
بصح هذاك النهار حكات معايا مسكينة بصح كنت صح زعفانة و مكنتش حنرجع ايا مبعد تغلقت اللمة
وحد الندم يااا ويلي هههه وليت نقول ترجع برك والله منزيد نديكونيكتي و الحمدلله ولينا ^^
تعلمت ماللمة انو الولف كيف ساهل والفراق ما قدرت عنو ههه
نورمالمون هاذي هي بسك مقعدتش بزاف السنا ..و يدخل علينا العام الجديد بالصحة نشالله
ps كي تغلقت اللمة نظن أنا الوحيدة لي كنت متأكدة حترجع الوغ مصراش فيا واش صرا فالجماعة و منت طول نقولهم قاللمة لي ترجع :cool:
ايه حقا زواج ختنا هدى مش موضوع بصح من اجمل المناسبات فاللمة ^^

 
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