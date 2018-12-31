أنت واللمة ملخص لسنة 2018 !

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم ؟وين رحتو تفوتو نهاية السنة 😰😒
يادرا في تونس ولا فخونسا ولاتركيا 😔😔 انا فوتتها في الكوزينة لاند كي تعشيت وفي الصالون لاند في السهرة 😂😂😂
حبيت نعرف على الصعيد اللماوي
انت كعضو لماوي واش الموقف لي اثر فيك هنا في اللمة ؟
شكون العضو او الاعضاء لي عرفتهم وعشت معاهم لحظات معينة ؟
المواضيع لي عجبتك واثرت فيك خلال هذه السنة ؟
شكون هو افضل عضو في نظرك هاد السنة ؟
افضل مشرفة ومشرفة ومراقب في نظرك لهذه السنة ؟
واش تعلمت من اللمة في هاذ العام ؟
شاركونا في اخر موضوع قبل بداية سنة 2019
واش راكم ؟وين رحتو تفوتو نهاية السنة 😰😒
يادرا في تونس ولا فخونسا ولاتركيا 😔😔 انا فوتتها في الكوزينة لاند كي تعشيت وفي الصالون لاند في السهرة 😂😂😂
حبيت نعرف على الصعيد اللماوي
انت كعضو لماوي واش الموقف لي اثر فيك هنا في اللمة ؟
شكون العضو او الاعضاء لي عرفتهم وعشت معاهم لحظات معينة ؟
المواضيع لي عجبتك واثرت فيك خلال هذه السنة ؟
شكون هو افضل عضو في نظرك هاد السنة ؟
افضل مشرفة ومشرفة ومراقب في نظرك لهذه السنة ؟
واش تعلمت من اللمة في هاذ العام ؟
شاركونا في اخر موضوع قبل بداية سنة 2019