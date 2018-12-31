أنت واللمة ملخص لسنة 2018 !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





واش راكم ؟وين رحتو تفوتو نهاية السنة 😰😒



يادرا في تونس ولا فخونسا ولاتركيا 😔😔 انا فوتتها في الكوزينة لاند كي تعشيت وفي الصالون لاند في السهرة 😂😂😂





حبيت نعرف على الصعيد اللماوي



انت كعضو لماوي واش الموقف لي اثر فيك هنا في اللمة ؟



شكون العضو او الاعضاء لي عرفتهم وعشت معاهم لحظات معينة ؟



المواضيع لي عجبتك واثرت فيك خلال هذه السنة ؟





شكون هو افضل عضو في نظرك هاد السنة ؟





افضل مشرفة ومشرفة ومراقب في نظرك لهذه السنة ؟



واش تعلمت من اللمة في هاذ العام ؟





شاركونا في اخر موضوع قبل بداية سنة 2019



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