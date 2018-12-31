السلام عليكم ورحمة الله
علامات تكشف الشخص النرجسي
ادا كانت فيك احدى هده العلامات فانت شخص نرجسي
وان كانت كلها فعليك بزيارة الطبيت
علامات تكشف الشخص النرجسي
ادا كانت فيك احدى هده العلامات فانت شخص نرجسي
وان كانت كلها فعليك بزيارة الطبيت
النرجسية هي الأنانية المتطرّفة والإعجاب بالذات إلى حد لا يمكّن الإنسان من الرؤية الموضوعية للأمور. وقد أخذت هذه السمة النفسية اسمها من أسطورة نارسوس اليونانية القديمة، وهو صياد كان معروفاً بملامح وجهه الجميلة، وعندما رأي وجهه على صفحة الماء وقع في غرام نفسه، ولم يشأ أن يغادر المكان فانتحر.
وقد رصد المحللون النفسيون سمات للشخصية النرجسية، أهمها:
الرغبة في السيطرة على الآخرين، والكلام الدائم عن الذات، ورد الفعل الهجومي من الشخص النرجسي على أي شخص يحوّل دفة الكلام باتجاه نفسه أو باتجاه آخر.
المناقشة. لا يحتمل النرجسي صواب حديث شخص آخر، وهو يريد أن يقرر كل الأمور صغيرها وكبيرها بنفسه، ويصرّ على صواب رأيه فقط.
المعرفة. يعتقد الشخص النرجسي أنه يعرف كل شيء أكثر من غيره، وأن معرفته تفوق الآخرين. سيحكي لك حكايات عن ما فعله وما قام به وما يفكر فيه، وعندما تحاول التحدث عن نفسك سيحوّل دفة الحديث باتجاهه أموره وحياته هو. كل ما عليك أن تستمع له وتساعده على إنجاز ما يخصه فقط.
القواعد. لا يلتزم النرجسي بالقواعد، فلا يطيق الوقوف في صف منتظراً دوره، لأنه يعتقد أنه فوق الآخرين.
النقد. لا يتقبل النرجسي النقد، لكن يسمح لنفسه بنقد الآخرين، فإذا وجهت له نقداً أنت تجرح مشاعره بهذه الطريقة.
م.ن للافادة