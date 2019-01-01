في نهاية العام

السلام عليكم





محاولة كتابة او خربشة او سموها كما شئتم هي خاطرة بمناسبة حلول عام بعد علم







لكم يصعب علي

ان اودعك يا عام

وكم انا متشائم

من استقبالك يا عام

فالامنيات سيان لا فرق بين الامس واليوم

ابكار وتكشير وقر وصقيع

الالحان مكررة و المطرب واحد

انغام جوفاء

وعلى وقعها تمايلت جموع عرجاء



ضارب الطبل اخرس

وقارع الدف اعمى

والراقص ابخس

فعذرا يا عام

لست انت الملام

ان كنت قد تحاملت عليك

فعدرا والف عدر

قد اكون انا الملام ولما الام

فامنياتي لم تحقق

فاليك اليك عني

لا تقرب من مدينتي

فنحن هنا كالتماثيل نكره الحياة

فحبنا للحياة كان

لما تأملنا نجاة الشاب من البئر

فحبنا للحياة كان

قبل ان يسقط الناس في طائرة بوفاريك

فحب الحياة ماكان بالامس ليكون اليوم

العين تبكي والقلب اشد وجعا

ألفنا الوحدة

نملك عصا نتكئ عليها وقلم يبرز وجع قلوبنا

ولا نحتفي الا بالكلام المباح

من القلوب الداكنة

من الدموع الآسنة

فعدرا منك يا عام

لا نريدك ويا ليت الليل يطول



هدا ما جاد به قلم اخوكم سامي44