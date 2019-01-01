رسالة اب الى ابنه

اب عم يراسل ابنو بل السويد

ولدي الحبيب....

اكتب اليك هذه الرساله ....ان لم تصلك أخبرني لكي ارسلها لك مرة اخرى....

أكتب لك ببطء لانني اعلم انك لاتجيد القراءة بسرعه ...

هذه الرساله سوف ارسلها مع اخوك محسن وهو الان ناءم لذالك سأضعها في جيبه حتى لاينساها ...

وانت تعرف ان اخاك ينسى كثيرا فأذا نسي ان يعطيكي الرساله فمد يدك بجيبه الايمن وخذها ....

الجو هنا في مديتنا راءع لم تتساقط الامطار الاسبوع الماضي الا مرتين فقط

المرة الاولى استمر ٣ ايام والثانيه ٤ايام

بل نسبه للمعطف الذي تريده فإن ازاره ثقيله وسيكلف كثيرا في الشحن لذالك قمت بنزع الازرار ووضعتها في احد جيوب المعطف ...

اختك امينه حامل ولكننا لانعرف جنس المولود لذالك لا استطيع ان اخبرك ستصبح خال ًام عمآ

لقد ذهبنا مع اخوك تحسين الى العاصمة الا انه وقع بمشكله كبيرة فقد اقفل سيارته وترك المفاتيح بداخلها واضطر للعودة الى البيت لجلب المفتاح الاخر لكي يخرجنا من السيارة

مع تحياتي...والدك الحنون ...

*ملاحظه*اردت ان اضع لك بعض النقود في الظرف ...لكنني للاسف تذكرت ذلك بعد ان اغلقته😂😂😂😂😂😂