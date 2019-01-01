رواية مسموعة - أرض السافلين - أحمد خالد مصطفى

mostafa agha
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 4 أوت 2008
- المشاركات
- 4,479
- الإعجابات
- 1,282
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم أحبتي رواية أرض السافلين
المثيرة للجدل
والتي يحتمل الكثير من النقاد
منعها في سنة 2019 من قبل الحكومات العربية
لما تحمله الرواية من حقائق
الرواية مسموعة على يوتيوب
مقسمة إلى أجزاء ومجمعة في قائمة تشغيل
رواية أرض السافلين -
مشاهدة ممتعة
اليكم أحبتي رواية أرض السافلين
المثيرة للجدل
والتي يحتمل الكثير من النقاد
منعها في سنة 2019 من قبل الحكومات العربية
لما تحمله الرواية من حقائق
الرواية مسموعة على يوتيوب
مقسمة إلى أجزاء ومجمعة في قائمة تشغيل
رواية أرض السافلين -
مشاهدة ممتعة