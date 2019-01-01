رواية مسموعة - أرض السافلين - أحمد خالد مصطفى

mostafa agha

mostafa agha

:: عضو متألق ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم أحبتي رواية أرض السافلين
المثيرة للجدل
والتي يحتمل الكثير من النقاد
منعها في سنة 2019 من قبل الحكومات العربية
لما تحمله الرواية من حقائق
الرواية مسموعة على يوتيوب
مقسمة إلى أجزاء ومجمعة في قائمة تشغيل
رواية أرض السافلين -
مشاهدة ممتعة
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#2
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعلها في ميزان حسناتك
ونفس الشيء بالنسبة لانتيخريستوس
 
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