اهلا برواد الممنتدى الافاضل



ومن الحب ماقتل

هي عبارة جميعنا يعرف مناسبة قولها

لكن في وقتنا هدا اردت اسقاطها على واقعنا

وحب الوطن او بالاحرى ماذا يعني لنا الوطن

هل هو مجرد رقعة جغرافية لها حدود؟

ام انه اكبر واشمل من موقع في كوكب الارض

اصبحت كلما اسمع الاخبار عن قوافل الهاربين

وموتهم غرقا هروبا وبحثا عن وطن اخر يأويهم وربما يوفرلهم

الافضل ما كان متوفر هنا او معنا ربما هكدا اعتقادهم

لكن تفضيل الموت ولا البقاء

ومشهد اخر لامرأة عند توزيع السكنات الاجتماعية

تصرخ وتبكي لعدم حصولها على مسكن

وقالت ان الجنسية الجزائرية لا اريدها

والكثير لو اتيحت لهم الهربة لهاجروا

لم يعد شيء يربط الافراد بهذا الوطن

والمشهد الاخير رأيته في حلقة من حلقات

عاشور العاشر المملكة بدون شعب

كل سكان المملكة هاجرو الى مملكة دحمانيس

اين ظنو انه الوطن الافضل

بين كل تلك المشاهد راودني شعور انه في يوما ما

سيكون بيع الوطن في المزاد العلني من يشتري؟؟

احترامي للجميع