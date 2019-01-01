وهذا ما وعدتك به اخي الكريم @sami44

أن اخربش القليل عن تلك الجملة

اتمنى ان تعجبكم اخي الكريم

" يسألونني:

هل أنت بخير؟

أجيبهم بابتسامة عريضة

واو وياللعجب..... تكاد تكون حقيقة

أجل أجل انا بخير والحمد لله "

هناك نوع اخر من الخداع

خداع اتقنه بامتياز وباستمتاع

هو نوع من انواع الكذب اللماع

المليء بكل اساليب الاقناع

في الواقع هو طريقة حماية

ورفض للانصياع والانحناء

هو اخفاء انكسار قلب

واحتراق روح

" يسالونني:

مالذي يجبرك على فعل ذلك؟

اجيبهم بكل روح رياضية,,, وبفرحة شبه حقيقية

ولما لا افعل، ثم ما فائذة البوح ؟؟ "

فما يؤلم حقا

ويقتل الروح فعلا

ويجعل العين تبكي دما

والقلب يكاد يموت الما

ان ذلك الجرح يكون من من يفترض ان يكون عونا

فلما نخبرهم وهم يعرفون؟؟؟

بل في الواقع لقد اخبرتهم يوما

ظنا انهم سيتفهمون ويتوقفون عنه فعلا او قولا

لكن اكتشفت انه لا يهتمون حقا

وادركت ان من يهتم لن يؤذيك اصلا

"يسالونني:

ومالذي فعلته بعد ذلك؟؟

اجبت وانا اكاد اطير فرحا، بما اخترته درعا

ابتسم رغم ان روحي تتتمزق وتتمزق حقا"

رغم انه يقتلني أحيانا ..... صدقا

واحافظ على تماسكي المزيف بالكاد

انتظر فقط متى اكون وحدي لاتحررا

لاطلق سراح دموعي التي تلسع عيناي حرقا

وبالكاد تتحملا الاسر الذي فرض عليها فرضا

وما يثير حنقي فعلا

اني اقنع نفسي بان لهم سببا

او ربما مايسمى ظرفا

ثم اهديء نفسي

واتاكد اني لست المخطئة

واحمد الله على ذلك

وهم لهم حريتهم

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه