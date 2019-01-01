الزوجة جائها المخاض لتلد والزوج في ليلة الدخلة بزوجة ثانية-مسابقة مميزون

السلام عليكم



يسمى اعور عندهم كل من يتزوج بواحدة ويكتفي بها

الاعور ينظر بعين واحدة والاخر يتزوج بامرأة واحدة والكل ينادونه بالاعور



اخبرني احد عن جاره في ولاية لا يمكنني دكرها انه عندما كانت زوجته تلد في المستشفى كان قد اعلن خطبته وزواجه على السريع من امرأة اخرى لانه كان يعلم انه سيعتزل الاولى 40 يوما وما اصبره على دلك .

الشرع اعطاه الحق في 04 نساء مع العدل بينهم وان لم يستطع فواحدة او ما ملكت يمينه .

مثل شعبي يقول ادا بغيت المرأة تنصاع اليك جيب ليها ضرتها

هل هدا هو تعدد الزوجات الدي تكلم عنه الشرع

المراة عندما تكون في المخاض تكون بين الموت والحياة وما اكثر من فارقت الحياة اثناء الولادة وخاصة مع تدهور المستشفيات وقسم التوليد

الم يمكن له ان يحتفل اولا بمولوده وشفاء زوجته ثم يعلن بعدها زواجه من الثانية .

ما رأيكم في هكدا تصرف وما هو الحل ؟