متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )

سعر الدولار = 195دج



قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين

المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري



الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

اقل مبلغ للحجز 100 دولار



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