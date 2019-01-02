طال غيابي عن المنتدى الرائع

theking

theking

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
537
الإعجابات
604
النقاط
431
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتنمى أن تكونوا بخير وعافية وصحة جيدة
أيها اللماوييون الرائعون
غبت عن المنتدى لمدة طويلة و غبت
الأعضاء المتميزون بإبداعتهم وأقلامهم الرائعة
ومشاركاتهم الفريدة والقيمة

والله كل مرة أتمنى العودة ولكن ظروفي الخاصة تفرض علي ذلك
فسلامي لكل عضو في هذا المنتدى القيم والرائع
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,436
الإعجابات
21,547
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا والف مرحبا بك بين اهلك وناسك اخي الكريم الطيب
ان شاء الله سبب الغياب يكون خير
وان شاء الله ماتغيبش مجددا
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#4
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,586
الإعجابات
2,273
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#4
مرحبا بك من جديد أخي الملك
ان شاء الله أحوالك بخير
ربي يهنييك.
 
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