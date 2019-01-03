miniaarts
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 2
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 18
- محل الإقامة
- المنيا
- الجنس
- ذكر
رابط موقع كلية الآداب جامعة المنيا
https://www.minia.edu.eg/arts مؤتمر كلية الآداب الدولي السادس والثلاثين
العلوم الانسانية وقضايا المجتمع العربية
11 – 13 مارس 2019
تحت رعاية معالى اللواء عصام البديــوى محافظ المنيـا
أ.د مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة
أ.د. أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة
يتشرف أ.د. رجب عبد المولى
عميد كلية الآداب
بدعوة سيادتكم لحضور مؤتمر كلية الآداب الدولي السادس والثلاثين
المقام بجامعة المنيا خلال الفترة من
11 – 13 مارس 2019
تحت عنــــــــوان
العلوم الانسانية وقضايا المجتمع العربي
أمين عام المؤتمر: أ.د. السيد بهاء جلال درويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
مقرر المؤتمر: أ.د. علاء اسماعيل حمزاوي
رابط موقع كلية الآداب جامعة المنيا
https://www.minia.edu.eg/arts
https://www.minia.edu.eg/arts مؤتمر كلية الآداب الدولي السادس والثلاثين
العلوم الانسانية وقضايا المجتمع العربية
11 – 13 مارس 2019
تحت رعاية معالى اللواء عصام البديــوى محافظ المنيـا
أ.د مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة
أ.د. أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة
يتشرف أ.د. رجب عبد المولى
عميد كلية الآداب
بدعوة سيادتكم لحضور مؤتمر كلية الآداب الدولي السادس والثلاثين
المقام بجامعة المنيا خلال الفترة من
11 – 13 مارس 2019
تحت عنــــــــوان
العلوم الانسانية وقضايا المجتمع العربي
أمين عام المؤتمر: أ.د. السيد بهاء جلال درويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
مقرر المؤتمر: أ.د. علاء اسماعيل حمزاوي
رابط موقع كلية الآداب جامعة المنيا
https://www.minia.edu.eg/arts