مخدر الزومبي وجرائم قتل وأكل لحم البشر "من يأكل من"؟

zagane
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السلام عليكم
مخدر الزومبي وجرائم قتل وأكل لحم البشر
الزومبي هو فيلم الأموات الدين عادو للحياة يمشون متمايلين ويأكلون اخوانهم البشر ولا يؤثر فيهم لا رصاص ولا ضرب
الزومبي كلفظ يدل على مصاصي الدماء بعد عودتهم الى الحياة في افلام الرعب
مخدر 'الفلاكا' اي مخدر الزومبي.. حبوب تحوّل الإنسان إلى آكل لحوم البشر
"اللحسة، البصمة، فالاكا، الزومبي" هي كلها مرادفات تحمل معنى واحد لأخطر أنواع السموم المعروفة عالميا والتي تعرف طريقها إلى الجزائر حسب معلومات واردة من المصالح المختصة وبعض الجمعيات المكلفة بالتحسيس بالآفة .
بعدما عشنا العشرية السوداء سنعيش العشرية الزومبية ويصبح السؤال ليس من يقتل من بل من يأكل من .
"الزومبي" هو من اخطر انواع المخدرات في العالم وبدا يزحف خطره الى بعض البلدان العربية كمصر ولبنان والسعودية وتونس والمغرب والجزائر، ويتحول المدمنين عليه الى شبه مصاصي دماء ويقوون على اكل لحوم البشر وهم على تلك الحالة، ويفقدون وعيهم ولا يرتاحون الا بعد إسالة الدماء بالاعتداء على من حولهم او حتى الحقاق الخطر باجسادهم بحيث تنتاب متعاطو الزومبي حالة هيجان قصوى ولا يهنئون حتى يحدثون جرم او ادى يلحق الغير .
حتى الدول المتقدمة كأمريكا لم تتمكن من وقف زحف هدا المخدر الخطير......
وجدت السلطات الأميركية نفسها أمام حالة لشاب تحوّل إلى آكل لحوم البشر فقد أوقفت الشرطة شاباً كان منغمساً في نهش أجزاء من وجه ضحية بأسنانه وهو يطلق أصواتاً وصفت بالغريبة وأرجعت هذا السلوك إلى تناوله مادة مخدرة تدعى (فلاكا).
ونقلت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية عن الشرطة الأميركية قولها إن شاباً يبلغ من العمر 19 سنة قد اعتقل وهو يلتهم وجه أحد الضحايا مع أصوات غير بشرية بعدما طعن زوجين وأصاب أحد جيرانه قبل أن يتصل الأخير بالشرطة وينقل إلى المستشفى.
هده بعض الحالات بالصور الملتقطة من مختلف دول العالم وليست من فيلم الرعب الزومبي.
مخدر الفلاكا يحول الإنسان إلى زومبي أو آكل لحوم البشر !
ان الكل مسؤول وعلى أئمة المساجد التوعية ووعظ الشباب عبر الخطب من ذلك النوع من المخدرات وجميع الأنواع بشكل عام خاصة وأنها المادة الدسمة في تورط الشباب في مختلف الجرائم وفي تفاقم حالات الانتحار في أوساطهم .
وهل ستنجح هده التوعيات
ولمادا لم تنجح في منع المخدرات والمهلوسات الاخرى
وقيلا هادو هوما =بني كلبون= اللي كانو يتحدثون عليهم اجدادنا يظهرون في أخر الزمان يأكلون لحوم البشر .
قد يكون سبب قتل وتقطيع الاطفال الصغار سببه هدا النوع الخطير من مخدر الزومبي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهم احفظ كل من يقول لا الاه الا الله من هدا المخدر
مخدر الزومبي وجرائم قتل وأكل لحم البشر
الزومبي هو فيلم الأموات الدين عادو للحياة يمشون متمايلين ويأكلون اخوانهم البشر ولا يؤثر فيهم لا رصاص ولا ضرب
الزومبي كلفظ يدل على مصاصي الدماء بعد عودتهم الى الحياة في افلام الرعب
مخدر 'الفلاكا' اي مخدر الزومبي.. حبوب تحوّل الإنسان إلى آكل لحوم البشر
"اللحسة، البصمة، فالاكا، الزومبي" هي كلها مرادفات تحمل معنى واحد لأخطر أنواع السموم المعروفة عالميا والتي تعرف طريقها إلى الجزائر حسب معلومات واردة من المصالح المختصة وبعض الجمعيات المكلفة بالتحسيس بالآفة .
بعدما عشنا العشرية السوداء سنعيش العشرية الزومبية ويصبح السؤال ليس من يقتل من بل من يأكل من .
"الزومبي" هو من اخطر انواع المخدرات في العالم وبدا يزحف خطره الى بعض البلدان العربية كمصر ولبنان والسعودية وتونس والمغرب والجزائر، ويتحول المدمنين عليه الى شبه مصاصي دماء ويقوون على اكل لحوم البشر وهم على تلك الحالة، ويفقدون وعيهم ولا يرتاحون الا بعد إسالة الدماء بالاعتداء على من حولهم او حتى الحقاق الخطر باجسادهم بحيث تنتاب متعاطو الزومبي حالة هيجان قصوى ولا يهنئون حتى يحدثون جرم او ادى يلحق الغير .
حتى الدول المتقدمة كأمريكا لم تتمكن من وقف زحف هدا المخدر الخطير......
وجدت السلطات الأميركية نفسها أمام حالة لشاب تحوّل إلى آكل لحوم البشر فقد أوقفت الشرطة شاباً كان منغمساً في نهش أجزاء من وجه ضحية بأسنانه وهو يطلق أصواتاً وصفت بالغريبة وأرجعت هذا السلوك إلى تناوله مادة مخدرة تدعى (فلاكا).
ونقلت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية عن الشرطة الأميركية قولها إن شاباً يبلغ من العمر 19 سنة قد اعتقل وهو يلتهم وجه أحد الضحايا مع أصوات غير بشرية بعدما طعن زوجين وأصاب أحد جيرانه قبل أن يتصل الأخير بالشرطة وينقل إلى المستشفى.
هده بعض الحالات بالصور الملتقطة من مختلف دول العالم وليست من فيلم الرعب الزومبي.
مخدر الفلاكا يحول الإنسان إلى زومبي أو آكل لحوم البشر !
ان الكل مسؤول وعلى أئمة المساجد التوعية ووعظ الشباب عبر الخطب من ذلك النوع من المخدرات وجميع الأنواع بشكل عام خاصة وأنها المادة الدسمة في تورط الشباب في مختلف الجرائم وفي تفاقم حالات الانتحار في أوساطهم .
وهل ستنجح هده التوعيات
ولمادا لم تنجح في منع المخدرات والمهلوسات الاخرى
وقيلا هادو هوما =بني كلبون= اللي كانو يتحدثون عليهم اجدادنا يظهرون في أخر الزمان يأكلون لحوم البشر .
قد يكون سبب قتل وتقطيع الاطفال الصغار سببه هدا النوع الخطير من مخدر الزومبي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهم احفظ كل من يقول لا الاه الا الله من هدا المخدر