مخدر الزومبي وجرائم قتل وأكل لحم البشر "من يأكل من"؟

وجدت السلطات الأميركية نفسها أمام حالة لشاب تحوّل إلى آكل لحوم البشر فقد أوقفت الشرطة شاباً كان منغمساً في نهش أجزاء من وجه ضحية بأسنانه وهو يطلق أصواتاً وصفت بالغريبة وأرجعت هذا السلوك إلى تناوله مادة مخدرة تدعى (فلاكا).

ونقلت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية عن الشرطة الأميركية قولها إن شاباً يبلغ من العمر 19 سنة قد اعتقل وهو يلتهم وجه أحد الضحايا مع أصوات غير بشرية بعدما طعن زوجين وأصاب أحد جيرانه قبل أن يتصل الأخير بالشرطة وينقل إلى المستشفى.

هده بعض الحالات بالصور الملتقطة من مختلف دول العالم وليست من فيلم الرعب الزومبي.