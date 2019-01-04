🌹الوقت أهمّ شروط الصلاة🌹



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أهمّ شروط الصلاة: الوقت، فلا تصحّ الصلاة قبل دخول وقتها، فإنْ ظنّ الإنسان أنّ الوقت قد دخل فصلّى ثم تبيّن له بعد ذلك أنّه صلّى قبل الوقت فإنّه يعيد الصلاة.

وكذلك، فإنّ الصلاة لا تصحّ بعد وقتها إلا لعُذر، أمّا إذا كان الإنسان ليس له عُذر بأنْ تعمّد أن يؤخّر الصلاة عن وقتها، فإنّ صلاته باطلة لا تُقبل منه.



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📕شرح بلوغ المرام للعلّامة ابن عثيمين رحمه الله ١ / ٤٠٣​