الوقت أهمّ شروط الصلاة

ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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#1
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🌹الوقت أهمّ شروط الصلاة🌹

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أهمّ شروط الصلاة: الوقت، فلا تصحّ الصلاة قبل دخول وقتها، فإنْ ظنّ الإنسان أنّ الوقت قد دخل فصلّى ثم تبيّن له بعد ذلك أنّه صلّى قبل الوقت فإنّه يعيد الصلاة.
وكذلك، فإنّ الصلاة لا تصحّ بعد وقتها إلا لعُذر، أمّا إذا كان الإنسان ليس له عُذر بأنْ تعمّد أن يؤخّر الصلاة عن وقتها، فإنّ صلاته باطلة لا تُقبل منه.

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📕شرح بلوغ المرام للعلّامة ابن عثيمين رحمه الله ١ / ٤٠٣
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,923
الإعجابات
38,686
النقاط
13,521
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
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