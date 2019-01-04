صورة الجيلالي قبل ان يتحول

الامين محمد

الامين محمد

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#1
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
كاين واحد السيد اسمه الجيلالي راه لاعبها علينا حيا تقيلة
حاسبني مانعرفوش
و نا اللي نعرف زمان كيف كان
لكن بسبب العمليات التجميلية تحول الى كاائن آخر
حاسب روحه سلطانة الموضة و ق هو اللي يعرف يلبس
و يحفف
المهم اليوم جبت تاريخه و هاني جبت ليه تصويرة قديمة قبل ما يتحول
و راح نعطيكم تصويرته بعدما تحول
التصويرة القديمة
هاهي ليكم التصويرة كي كان اسمه
الجيلالي
1546592884172.png

و ها شوفو الدنيا كيف تدور و كيف اصبح و تلف العشرة
ياك كنا نلعب مع بعض و كنت نعطيه طريحة مرة على مرة
هههههههههههههههه
الجيلالي كي رجع رونالدو
1546593004478.png
 
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