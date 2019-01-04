صورة الجيلالي قبل ان يتحول

الجيلالي

الجيلالي كي رجع رونالدو

كاين واحد السيد اسمه الجيلالي راه لاعبها علينا حيا تقيلةحاسبني مانعرفوشو نا اللي نعرف زمان كيف كانلكن بسبب العمليات التجميلية تحول الى كاائن آخرحاسب روحه سلطانة الموضة و ق هو اللي يعرف يلبسو يحففالمهم اليوم جبت تاريخه و هاني جبت ليه تصويرة قديمة قبل ما يتحولو راح نعطيكم تصويرته بعدما تحولالتصويرة القديمةهاهي ليكم التصويرة كي كان اسمهو ها شوفو الدنيا كيف تدور و كيف اصبح و تلف العشرةياك كنا نلعب مع بعض و كنت نعطيه طريحة مرة على مرةهههههههههههههههه