صورة الجيلالي قبل ان يتحول

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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كاين واحد السيد اسمه الجيلالي راه لاعبها علينا حيا تقيلة
حاسبني مانعرفوش
و نا اللي نعرف زمان كيف كان
لكن بسبب العمليات التجميلية تحول الى كاائن آخر
حاسب روحه سلطانة الموضة و ق هو اللي يعرف يلبس
و يحفف
المهم اليوم جبت تاريخه و هاني جبت ليه تصويرة قديمة قبل ما يتحول
و راح نعطيكم تصويرته بعدما تحول
التصويرة القديمة
هاهي ليكم التصويرة كي كان اسمه
الجيلالي
و ها شوفو الدنيا كيف تدور و كيف اصبح و تلف العشرة
ياك كنا نلعب مع بعض و كنت نعطيه طريحة مرة على مرة
هههههههههههههههه
الجيلالي كي رجع رونالدو
حاسبني مانعرفوش
و نا اللي نعرف زمان كيف كان
لكن بسبب العمليات التجميلية تحول الى كاائن آخر
حاسب روحه سلطانة الموضة و ق هو اللي يعرف يلبس
و يحفف
المهم اليوم جبت تاريخه و هاني جبت ليه تصويرة قديمة قبل ما يتحول
و راح نعطيكم تصويرته بعدما تحول
التصويرة القديمة
هاهي ليكم التصويرة كي كان اسمه
الجيلالي
و ها شوفو الدنيا كيف تدور و كيف اصبح و تلف العشرة
ياك كنا نلعب مع بعض و كنت نعطيه طريحة مرة على مرة
هههههههههههههههه
الجيلالي كي رجع رونالدو