ابواب الضياع:

1- هيا بابا اقعد هنا في الدار مع خوك...درك نجي...

2- هاي المفتاح يا بنتي وعسي خوك درك نجي..

3- كيما العادة ما تنساش تغلق الباب قبل ما تخرج....

4- المفتاح تلقايها عند طاطاك فلانة....

ان الفراغ الذي يتركه الأولياء بغيابهم المتكرر، وعدم ضبط برنامج للمناوبة بين الزوج والزوجة لمراقبة ورعاية الابناء، سوف يترك فرصة لشيطان الإنس والجن، وكذا ضغط الحاجات الطفلية لتفعل فعلها.

مخ الهدرة:

مانيش على اللي يجتهد ويحاول ربي يعينه، راني على اللّي ما هوش جايب خبر لولادو...والام اللّي نهار وماجاب وهي دور بدون فائدة .