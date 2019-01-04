حصرياً: سلسلة تجاربي لبعض منتجات سيروم الشعر

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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محل الإقامة
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أنثى
#1
salam-makyaj.gif

كيفكن يا بنات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية
حبوباتي اليوم جايبتلكن تجربتي لمنتج سيروم للشعر
عن جد نتائج وريحة تحفة

نبدأ بأول منتج من دوف DOVE

IMG_1243.JPG

طريقة الإستخدام كالتالي ..
بعد غسل الشعر نقوم بتجفيفه بالمنشفة قليلاً
ثم نقوم بوضع 3 قطرات على راحة اليدين
ونفركهما بشكل جيد
ثم نمسح بها على الشعر كله حتى الأطراف
ثم نترك الشعر يجف او نجففه بواسطة مجفف الشعر

النتيجة: نعوووومة ولمعان ورآئحة منعشة
عشقته من اللحظة الأولى

بتمنى تجربوه لأنو عن جد ريحتو بتاخد العقل

salam-makyaj2.gif

 
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