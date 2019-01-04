حصرياً: سلسلة تجاربي لبعض منتجات سيروم الشعر

كيفكن يا بنات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية

حبوباتي اليوم جايبتلكن تجربتي لمنتج سيروم للشعر

عن جد نتائج وريحة تحفة

نبدأ بأول منتج من دوف

DOVE

طريقة الإستخدام كالتالي ..

بعد غسل الشعر نقوم بتجفيفه بالمنشفة قليلاً

ثم نقوم بوضع 3 قطرات على راحة اليدين

ونفركهما بشكل جيد

ثم نمسح بها على الشعر كله حتى الأطراف

ثم نترك الشعر يجف او نجففه بواسطة مجفف الشعر

النتيجة : نعوووومة ولمعان ورآئحة منعشة

عشقته من اللحظة الأولى