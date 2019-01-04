يقولون ... و أقول ... *متجدد للجميع*

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



حقيقة لم أبحث ان كان هناك موضوع مشابه لهذا في المنتدى أو لا ان كان مكرر سأنتظر حذفه ..

حاليا أنا بصدد قراءة كتاب 'ابق قويا 365 يوما في السنة' .. الكاتبة تكلمت فيه عن نصائح تمدّك بالايجابية من تجاربها الخاصة و في حين أني أقرأ الكتاب كانت لدي افكار متناقضة مع أفكارها ..

لذا تبادرت الى ذهني فكرة يقولون و أقول .. سأضع قول الكاتبة و تعليقي الخاص حوله ..



ان راقت لكم الفكرة أنتظر مشاركاتكم ايضا ↓



تقول ديمي لوفاتو : " اجعل كل من تحبه يعلم بأنك تحبه . أخبرهم بهذا صراحة ، اكتبها لهم على كعكة أعددتها من اجلهم ، اكتبها في خطاب و أرسله اليهم ، او ارسمها في لوحة من أجلهم . لا تدعهم ياخذوا حبك لهم كأمر مسلم به عندما تمتلك الكثير لتقدمه لهم ."



أعتقد اني أحطم محاولاتها في غرس فكرة ايجابية في عقلي و لكن أقول :"ليست المشكلة في ان تعترف بحبك لهم المشكلة ستكون في ردة فعلهم اللامبالية بذلك .. لن يعيروا حبك أي اهتمام ، مَنحت الكثير و لم أُمنح شيئا لذلك قررت ان احتفظ بحبي لنفسي فأنا الوحيدة التي تستحق حبي لها " .. ​