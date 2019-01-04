يا قدس يا مدينة الصلاة

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,017
الإعجابات
6,592
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#1






مهما عبرنا لك عن مقدار الحبّ والشوق الذي نكنّه لكِ يا فلسطين الحبيبة
ومهما كتبنا من قصائد وكلمات فإنها تبقى قليلة لن تفي ولو جزء قليل عما نشعر به
فأنتِ أرض الصمود وأنتِ الحضن الدافئ الذي نتمنى ونرجو من الله أن يقرب المسافات بيننا
وتعودي لنا حرّة ننعم بجمالكِ وسحركِ
أضع بين أيديكم صور حصرية للقدس إخوتي الكرام
إن شاء الله تنال إعجابكم


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وفي ليلة يطول ليلها وبين لهيب الشوق ولهيب الحيرة بل وضيق على حال ليالينا...
بين نارين نار شوق ونار تحرق من نشتاقه...
النور الذي ننتظره آت ولو كره الكارهون الحاقدون...
والنصر آت ولو كثرت اعداد الذين كفروا...
ونحن على درب الحق سائرون... فالنور نور ولو بين العتم...
وسيبقى نورا على نور ونورنا الإسلام


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أخوكم في الله
وحي القلم
تحياتي


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