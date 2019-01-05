معقودة الشوفلور الصحية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,038
الإعجابات
64,156
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاء الله كامل بخير 😍😍


طبقت وصفة حبيبتي سمية @Soumia hadj mohammed
في معقودة الشفلور لكن بدلت فيها في طريقة الطهي فقط في مكان القلي دخلتها للفور باه تكون صحية وخيرت بين البيض والجبن

خليت فيها البيض فقط دون الجبن وجات بنينة تسخف 😘😘😘ربي يبارك فيك اختي

الوصفة الاصلية :

Capture+_2019-01-04-11-06-54.png




Capture+_2019-01-04-11-07-11.png

تطبيقي للوصفة لتحويلها الى وصفة صحية :

IMG_20190104_161345.png

IMG_20190104_161423.png

IMG_20190104_161525.png

IMG_20190104_161556.png

IMG_20190104_161640.png
IMG_20190104_162047.png


IMG_20190104_162256.png

زوووم

IMG_20190104_161741.png

IMG_20190104_161817.png

اتمنى ان يعجبكم التطبيق والتغيير على الوصفة لجعلها صحية 💕💕​
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top