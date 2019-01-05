معقودة الشوفلور الصحية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله كامل بخير 😍😍
طبقت وصفة حبيبتي سمية @Soumia hadj mohammed
في معقودة الشفلور لكن بدلت فيها في طريقة الطهي فقط في مكان القلي دخلتها للفور باه تكون صحية وخيرت بين البيض والجبن
خليت فيها البيض فقط دون الجبن وجات بنينة تسخف 😘😘😘ربي يبارك فيك اختي
الوصفة الاصلية :
تطبيقي للوصفة لتحويلها الى وصفة صحية :
زوووم
اتمنى ان يعجبكم التطبيق والتغيير على الوصفة لجعلها صحية 💕💕
ان شاء الله كامل بخير 😍😍
طبقت وصفة حبيبتي سمية @Soumia hadj mohammed
في معقودة الشفلور لكن بدلت فيها في طريقة الطهي فقط في مكان القلي دخلتها للفور باه تكون صحية وخيرت بين البيض والجبن
خليت فيها البيض فقط دون الجبن وجات بنينة تسخف 😘😘😘ربي يبارك فيك اختي
الوصفة الاصلية :
تطبيقي للوصفة لتحويلها الى وصفة صحية :
زوووم
اتمنى ان يعجبكم التطبيق والتغيير على الوصفة لجعلها صحية 💕💕
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