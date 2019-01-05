السلام عليكم

متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP

ممكن تحولها على حسابك الى البيتكوين او البيتكوين كاش او لايت كوين

( شاهد المحفظات البيتكوين في حسابي في الصورة )

العمولة يتحملها المشتري

- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00