عرض بيع متوفر 100 دولار ويب موني/بيتكوين للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
100.00 دولار
سعر البيع
196.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
715
الإعجابات
366
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP
ممكن تحولها على حسابك الى البيتكوين او البيتكوين كاش او لايت كوين
( شاهد المحفظات البيتكوين في حسابي في الصورة )
العمولة يتحملها المشتري
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 

المرفقات

  • we.PNG
    we.PNG
    215 KB المشاهدات: 0
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,350
الإعجابات
3,229
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top