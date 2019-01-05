قسم اليوتوب العام .....إنه الإفتتاح

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزائي عزيزاتي أعضاء وعضوات اللّمة الكرام أهلا بي عندكم واهلا بكم عندي
اليوم إفتتاح قسم اليوتوب العام في المجتمع العام كيف

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كلكم تعرفون هذا العالم الواسع جدّا واللّذي سهّل على النّاس تعاملاتهم وأيضا خرّب أسر طبعا لأن مستغليه عرب لم يفهموا أن اليوتوب عالم الفيديوهات التي تعم بالفائدة على الجميع ودون إطالة وشرح لمعنى اليوتوب وتصرعونني وأكدوا على كلمة تصرعونني:sneaky::sneaky:
أتيتكم بهاته الفكرة أتمنى أن تعجبكم
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مشهورون اللّمة أو اللّماويون المشهورون من هم يا ترى
هم أعضاء وعضوات منكم وإليكم كل واحد منكم يقوم بالعمل الآتي
تختارون عضو تضعون عنه نبذة ليس مدح وكذا كذا بلا مجاملات
نريد أن تتخيلوا أنكم صنعتكم فيديو يطرح لليوتوب ن هذا العضو ممكن عضوة مشرفة طبخ أعمالها
ممكن دهّان كالأخ سامي
ممكن شاعرة كاتبة
عضو ترون أن أعماله فالمنتدى رائعة وأيضا أشهر الأعضاء بالنسبة لكم ومذا قدموا في كل قسم
سوف يكون هناك طبعا مشاهدات فربما يدخل عدة أعضاء عن نفس العضو إذن يفوز بلقب
أعلى نسبة مشاهدات على يوتوب اللّمة وقد تساعدني الإدارة في إعطائه ولو شهادة رمزية وليست رسمية وأيضا أي مصمم يتبرع لنا بتصميم درع يوتوب اللّمة

1546715392322.png

أم وليد المنتدى كوني جاهزة ...... مصممة المنتدى تجهزي .... شاعر وشاعرة المنتدى تجهزوا
أعضاء متمرسون في الكتابة ويحققون أعلى نسبة مشاهدة لمواضيعكم تجهزوا
السباق على درع يوتوب اللّمة ينطلق من الآن

أتمنى أن تعجبكم فكرتي وتلقى إقبال من طرفكم
تحت شعار لا ندع مواهبنا الخارقة تزول وتبقى خالدة :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:



شكرا للجميع
إنطلقوا أعزائي أحجزوا الأمكنة
وهنيئا لك ولك يا من ستحقّقون أعلى نسبة مشاهدة


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ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,851
الإعجابات
22,878
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
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#2
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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#3
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27 جويلية 2013
المشاركات
9,554
الإعجابات
22,143
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله غاليتي موضوع مميز جدا بارك الله فيك
انا نتابع برك ونتفرج خاطيني ههههههههههههه
ربي يحفظكم
تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,027
الإعجابات
50,341
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كي سمعت منافسة تحمست هههه بصح مافهمتش الفكرة مليح
ممكن تشرحيلي كيفاه نشاركو؟ مثلا أنا نحط موضوع
ونتحدث فيه على موهبتي؟ ونشوف قداه من نسبة مشاهدة ولا كيفاه؟
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,027
الإعجابات
50,341
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
اه راني فهمت، يسما نختار عضو معين وندير عليه موضوع كأنو في اليوتيوب
ونشوف اذا يدي نسبة مشاهدة كبيرة
بصح كي يربح هو انا واش ندي هههههه
نتعب ندير الفيديو وهو يربح على ظهري :LOL: غير ندي معاه الدرع الفضي هههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,851
الإعجابات
22,878
النقاط
1,951
محل الإقامة
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الجنس
أنثى
#6
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله غاليتي موضوع مميز جدا بارك الله فيك
انا نتابع برك ونتفرج خاطيني ههههههههههههه
ربي يحفظكم
تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
شيماء أنت لم تفهمي الموضوع الفكرة إنك أنت تضعين فقرة تتخيلين أنك تنتجين فيديو عن عضو إختاري سواء له هواية او لا أو عضو يعجبك من ناحية مواضيعه
وإذا كتب عن هذا العضو اكثر من فقرة سوف يتحصل على درع اليوتوب اللّماوي
ننتظر مشاركتك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,851
الإعجابات
22,878
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#7
قال لؤلؤة قسنطينة:
اه راني فهمت، يسما نختار عضو معين وندير عليه موضوع كأنو في اليوتيوب
ونشوف اذا يدي نسبة مشاهدة كبيرة
بصح كي يربح هو انا واش ندي هههههه
نتعب ندير الفيديو وهو يربح على ظهري :LOL: غير ندي معاه الدرع الفضي هههه
إضغط للتوسيع...
ايوا هذي هي وكيفاه فاليوتوب كامل ربحوا على ظهرنا
أفعلي الخير يا مريم ههه لربما أنت من تفوزبن بلقب درع اليوتوب
 
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