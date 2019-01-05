قسم اليوتوب العام .....إنه الإفتتاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعزائي عزيزاتي أعضاء وعضوات اللّمة الكرام أهلا بي عندكم واهلا بكم عندي

اليوم إفتتاح قسم اليوتوب العام في المجتمع العام كيف

كلكم تعرفون هذا العالم الواسع جدّا واللّذي سهّل على النّاس تعاملاتهم وأيضا خرّب أسر طبعا لأن مستغليه عرب لم يفهموا أن اليوتوب عالم الفيديوهات التي تعم بالفائدة على الجميع ودون إطالة وشرح لمعنى اليوتوب وتصرعونني وأكدوا على كلمة تصرعونني

أتيتكم بهاته الفكرة أتمنى أن تعجبكم

مشهورون اللّمة أو اللّماويون المشهورون من هم يا ترى

هم أعضاء وعضوات منكم وإليكم كل واحد منكم يقوم بالعمل الآتي

تختارون عضو تضعون عنه نبذة ليس مدح وكذا كذا بلا مجاملات

نريد أن تتخيلوا أنكم صنعتكم فيديو يطرح لليوتوب ن هذا العضو ممكن عضوة مشرفة طبخ أعمالها

ممكن دهّان كالأخ سامي

ممكن شاعرة كاتبة

عضو ترون أن أعماله فالمنتدى رائعة وأيضا أشهر الأعضاء بالنسبة لكم ومذا قدموا في كل قسم

سوف يكون هناك طبعا مشاهدات فربما يدخل عدة أعضاء عن نفس العضو إذن يفوز بلقب

أعلى نسبة مشاهدات على يوتوب اللّمة وقد تساعدني الإدارة في إعطائه ولو شهادة رمزية وليست رسمية وأيضا أي مصمم يتبرع لنا بتصميم درع يوتوب اللّمة

أم وليد المنتدى كوني جاهزة ...... مصممة المنتدى تجهزي .... شاعر وشاعرة المنتدى تجهزوا

أعضاء متمرسون في الكتابة ويحققون أعلى نسبة مشاهدة لمواضيعكم تجهزوا

السباق على درع يوتوب اللّمة ينطلق من الآن



تحت شعار لا ندع مواهبنا الخارقة تزول وتبقى خالدة أتمنى أن تعجبكم فكرتي وتلقى إقبال من طرفكمتحت شعار لا ندع مواهبنا الخارقة تزول وتبقى خالدة

شكرا للجميع

إنطلقوا أعزائي أحجزوا الأمكنة