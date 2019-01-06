إقبلي بالنور من كل الجهات وإنفثي للحاسدين معوذات ❤مجهودي الخاص*

ملكة زوجي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 678
- الإعجابات
- 732
- النقاط
- 231
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
موضوعي ليوم لاحلى عـــرايس ~
إقبلي بالنور من كل الجهات وإنفثي للحاسدين معوذات ❤
عندما تكونين بابهى حلة بفستان ملائكي جميل ..
وطرحة طويلة وتاج ملكي .. وباقة من ياسمين ..
والكل حولك مبتهجين لفرحك وحضورك وسحرك الاخاذ
تلك هي ليلة زفافك المنتظرة..
هنا جهزت لك هذا الموضوع لاحلى فساتين عرايس
لاحلى لماوية تصميمي *مجهودى الخاص *
اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكي
اتركك مع الصور
اسعدكم الله احبتي في الله
اسعد الله كل متزوجة ورزق كل عزباء رجل صالح
انتظروني في موضوعي القادم
دمتم