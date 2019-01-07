السلام عليكم

أخواتي إخواتي هده فائدة صغير بخصوص المرأة والرجل

فمتي ما كنت رجلا تكن لك إمرأة

متي ما كنت ذكر تكن لك أنثي

متي كنت ملك تكن لك أميرة

متي كنت عاشقا تكن لك متيمة

فلا تكن لا شئ وتريدها أن تكون شئا

أيه الرجل عندما تنفخ فيك الروح تكون في بطن إمراة

وعندما تبكي تكون في حضن إمرأة

عندما تعشق تكون في قلب إمراة

فالمرأة أمانة ما خلقت الإهانة

فالمرأة مثل القارورة إذا سقطت تكسرت فا رفقا بالقوارير

المرأة أمك وأختك وزوجتك وبنتك فاحفظهم يحفظك الله تعالي

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض

تقبلوا تحياتي