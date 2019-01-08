مساعدة مستعجلة من اهل اللمة

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,904
الإعجابات
2,530
النقاط
2,441
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم اهل اللمة بمناسبة يوم الامازيغ قررت متوسطتنا عمل حفلة وقد تم تكليفي بالترحيب بالمتواجدين
رجاااءا هل هناك احد يجيد القبائلية وليس الشاوية هنا يقول لي لكي اعطيه النص بالعربية الذي اريد ترجمته الى القبائلبة
رجااااءا ساعدوني
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,538
الإعجابات
13,617
النقاط
2,191
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بالتوفيق أخي الكريم
للأسف نعرف من القبائلية أزول فلاون وفقط ههه
أرجو أن تجد من الإخوة والأخوات من يساعدك
ربي يوفقك نشالله
بالتوفيق نشالله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top