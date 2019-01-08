مساعدة مستعجلة من اهل اللمة

فتى من الغد
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السلام عليكم اهل اللمة بمناسبة يوم الامازيغ قررت متوسطتنا عمل حفلة وقد تم تكليفي بالترحيب بالمتواجدين
رجاااءا هل هناك احد يجيد القبائلية وليس الشاوية هنا يقول لي لكي اعطيه النص بالعربية الذي اريد ترجمته الى القبائلبة
رجااااءا ساعدوني
رجاااءا هل هناك احد يجيد القبائلية وليس الشاوية هنا يقول لي لكي اعطيه النص بالعربية الذي اريد ترجمته الى القبائلبة
رجااااءا ساعدوني