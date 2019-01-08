مساعدة مستعجلة من اهل اللمة

السلام عليكم اهل اللمة بمناسبة يوم الامازيغ قررت متوسطتنا عمل حفلة وقد تم تكليفي بالترحيب بالمتواجدينرجاااءا هل هناك احد يجيد القبائلية وليس الشاوية هنا يقول لي لكي اعطيه النص بالعربية الذي اريد ترجمته الى القبائلبةرجااااءا ساعدوني