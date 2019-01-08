السلام عليكم

هده بعض الفوائد

وأنت تمشي في طريقك للبحث عن الحياة لا تنسي أن تعيش

الصمت هو الصديق الوحيد الذي لا يخونك أبدا

أحيانا لا تحزنك الكلمات التي تقال عنك بمقدار حزنك عندما تعرف من قالها

يحفرون عيبك على النحاس ويكتبون فضائلك على الماء

لا تساعدني ولكن لا تؤذني/ أكرهني ولكن لا تتصرف وكأنك تحبني

لا تجعلني سعيدا ولكن لا تفسد علي سعادتي

أقوال العلماء

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض

تقبلوا تحياتي