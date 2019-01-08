الربح السريع .....ارواحوا تعرفو كيفاه

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليم جميعا
أحبابنا وجماعة اللّمة مساء النور وصباح النور للي يلحقهم الموضوع مع الصباح
اليوم حبيت نعرفكم على موضة جديدة وهي الربح السريع وإلا نوع من أنواع الربح السريع ظاهرة راهي تمشي بزاف فبلادنا
ألا وهي ارواحو تعرفو
بون انا وليت من متابعات اليوتوب ومعرفة كل ما هو جديد وفكلش نحب نعرف كلش
مي لاحظت أسماء ولات مشهورة بأمور تافهة تافهة بزاف لدرجة كبيرة وعالجال واش
الدراهم ..... وي الدراهم وعلى هذا راح نحكي اليوم على اليوتوبورز
قلنا نسا يطيبو ويديرو فيديوات فايدة لينا ويتعلمو البنات وتحية لكل إمرأة تصور لكن ما تبانش ولو ما عنديش حق ندير فتوى لكن انا ضد تماما
ذيك اللي تخرج وتصور كل حياتها والكارثة راجلها عارف وفرحان بيها وحياتهم الخاصة للشعب كامل يتفرج علاش علجال نسبة مشاهدة عالية ولايكات ووإشتراك ويلمو الناس
ياخي وقت لحقنا ليه بكري راجل ومرتو مغلوق عليهم باب شمبرة أهلوا ما يعرفوش واش كاين ضرك رجعت حياتهم فالإنترنت ويسمع تعاليق وسب وشتم وعادي وكيفاه يخرج برا ويقابل صحابو ومرتو فالفديوات دايرة رايها وشفت واحد فيديو لهذيك أميرة ريا ياخا تعيطلو توحا فالاول حسبت ختها فتيحة من بعد قلت اواه بلاك قطة ياو هو راجلهاo_Oo_Oo_Oo_O:rolleyes::rolleyes::rolleyes: سؤال حيرني توحا ما محله من الإعراب وخلونا منهم يا سيدي مجرد مثال
نحو لبنات صغار أيضا اللي تعلم الماكياج واللي سبور واللي بحوايج الدار توريلهم اخر صيحات البيجامات :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
لو نقولكم الرجال عادي لو صور فيديو يخرجولي جماعة ماكاش فرق بين مرا وراجل نقولكم لالا فرق وفرق كبير
انو راجل يخرج يشطح يهدر يمثل يوري حوايجو يبقى واسمو راجل
إنو مرا تنقل حياتها الخاصة للناس الكل ويديرو لايف فالشمبرة فالدوش فكل تفاصيلهم ياخا اااا
يا زمان عشنالك:cry::cry::cry:
انا مارانيش ندخل روحي فالناس إستغربت وسألت نفسي بعدو نقلتو ليكم كتساؤل
قولولي الصراحة واش رايكم فظاهرة اليوتوبورز
وخاصة للنسا
علاش وصلنا لهذا الزمن نقدر نسميه زمن الكشفة
اعطوني رايكم

 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لما نتحسن ان شاء الله ونرجع غاليتي
بارك الله فيك للاشارة
تحياتي
 
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