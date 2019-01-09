أخواتي وإخوتي الأحبّة في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو منكم الدعاء لي في ظهر الغيب لله تعالى أن يمنّ عليّ بالشفاء

غدا تخرج نتائج الفحوصات

ارجو من الله ان تكون سليمة

وارجو منكم الدعاء لانى بحاجة ماسة له لعلا الله يخفف

الالم الذى يلازمنى ...وشفاءكم الله وعفاءكم .. ​