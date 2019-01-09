أخواتي وإخوتي الأحبّة في الله

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
712
الإعجابات
783
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1
أخواتي وإخوتي الأحبّة في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم الدعاء لي في ظهر الغيب لله تعالى أن يمنّ عليّ بالشفاء
غدا تخرج نتائج الفحوصات
ارجو من الله ان تكون سليمة
وارجو منكم الدعاء لانى بحاجة ماسة له لعلا الله يخفف
الالم الذى يلازمنى ...وشفاءكم الله وعفاءكم ..
 
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