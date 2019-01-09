السلام عليكم من ارواع اقوال العلماء

1 الطيبون لا يؤدون احد ولكنهم يؤدون أنفسهم كثيرا وهم لا يشعرون

2 لنتعلم الكلام بلا إهانات ولنبدل جهدا كي يحترم أحدنا الأخر لأننا سنفترق في الأخر

3 يعاتبونك على أبسط تصرفاتك أما على تصرفاتهم لا عين تبصر ولا أذان تسمع ولا ضمير يشعر

4 إرضاء الناس أشبه بطريق طويل ينتهي بلوحة إرشادية مكتوب عليها عدرا الطريق مسدود

5 يختلف المتعلم عن الجاهل بقدر إختلاف الحي والميت

6 أنا لا أخسر أبدا إما أن أربح أو أتعلم

7 الباب الذي يقفل في وجهك عمدا إياك ان تطرقه ثانية

8 لكل من أسعدني أو ضرني أسأل الله أن يجعل لك نصيب مما شعرت

9 الصديق المزيف كالظل يمشي ورائي عندما أكون في الشمس

ويختفي عندما أكون في الظلام

ربي يسترنا ويحفظنا من كيد الأعداء وغدار الدنيا يارب