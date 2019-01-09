السلام عليكم من ارواع اقوال العلماء

نعمات
:: عضو فعّال ::
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1 الطيبون لا يؤدون احد ولكنهم يؤدون أنفسهم كثيرا وهم لا يشعرون
2 لنتعلم الكلام بلا إهانات ولنبدل جهدا كي يحترم أحدنا الأخر لأننا سنفترق في الأخر
3 يعاتبونك على أبسط تصرفاتك أما على تصرفاتهم لا عين تبصر ولا أذان تسمع ولا ضمير يشعر
4 إرضاء الناس أشبه بطريق طويل ينتهي بلوحة إرشادية مكتوب عليها عدرا الطريق مسدود
5 يختلف المتعلم عن الجاهل بقدر إختلاف الحي والميت
6 أنا لا أخسر أبدا إما أن أربح أو أتعلم
7 الباب الذي يقفل في وجهك عمدا إياك ان تطرقه ثانية
8 لكل من أسعدني أو ضرني أسأل الله أن يجعل لك نصيب مما شعرت
9 الصديق المزيف كالظل يمشي ورائي عندما أكون في الشمس
ويختفي عندما أكون في الظلام
ربي يسترنا ويحفظنا من كيد الأعداء وغدار الدنيا يارب
2 لنتعلم الكلام بلا إهانات ولنبدل جهدا كي يحترم أحدنا الأخر لأننا سنفترق في الأخر
3 يعاتبونك على أبسط تصرفاتك أما على تصرفاتهم لا عين تبصر ولا أذان تسمع ولا ضمير يشعر
4 إرضاء الناس أشبه بطريق طويل ينتهي بلوحة إرشادية مكتوب عليها عدرا الطريق مسدود
5 يختلف المتعلم عن الجاهل بقدر إختلاف الحي والميت
6 أنا لا أخسر أبدا إما أن أربح أو أتعلم
7 الباب الذي يقفل في وجهك عمدا إياك ان تطرقه ثانية
8 لكل من أسعدني أو ضرني أسأل الله أن يجعل لك نصيب مما شعرت
9 الصديق المزيف كالظل يمشي ورائي عندما أكون في الشمس
ويختفي عندما أكون في الظلام
ربي يسترنا ويحفظنا من كيد الأعداء وغدار الدنيا يارب