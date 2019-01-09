تأثير ونتائج التواصل الإجتماعي ... (مشاركتي في مسابقة مميزون)

السلام عليكم جميعا

روّاد قسم المجتمع أهلا وسهلا بكم

إخترت موضوع التواصل الإجتماعي نظرا لأهميته الكبيرة

تأثير ونتائج التواصل الإجتماعي.....

ضربت عواصف التطوّر التواصل الإجتماعي عصفا بعقولنا وعقول شبابنا باب إنفتح على مصراعيه وزحف نحو بيوتنا وعقولنا قطع صلة رحمنا دمر بيوتا طلق نساء من أزواجهن نتائجه السلبية بكل صراحة أكثر من إجابياته

دعوني الآن وإياكم نناقش العديد من النقاط

بداية إسم تواصل إجتماعي هو التواصل مع الغير سواء من نفس الدولة أو خارجها عندما ظهر هذا الفايس بوك وتويتر وغيرها كان الكثير من الناس لا يعرفون ماهذه التطبيقات وكان إستخدامها كفرحة إستخدام الهاتف أول مرة بعدها لعب الشيطان لعبته بكل الشباب فتيات كانو وشبّان وفتح آفاق التعارف وتطوّرت العلاقات إلى حب ومواعيد وأفعال خاطئة وبل بات أشبه بغرفة نوم مصغيرة للأسف

كما تنوعت الخيانة فيه فهذا الرجل الذي يسهر مع إمرأة غيره زوجته بالساعات وتلك المتزوجة التي تشكي إهمال زوجها لها لرجل غريب يتحول من صديق إلى عشيق ووقعت الكارثة

الخيانة يا كرام ليست فقط موعد على المباشر بل هو أكثب خيانة وكم رأينا من قصص الخيانة

حالات النصب حتى لا ننساها كم من فتات تم النصب عليها وسرق مجهوراتها مالها عن طريق الإستفزاز الذي هو بحد ذاته باب ىخر من أبواب فضائح ونتائج التواصل الخطيرة

والحمد لله وضعت الدولة قانون يجّرم مهدد الفتاة أو مستغلها ا حتى مستغل المراهقون

بشكل عام نتائج التواصل بالنسبة لي سلبية وكارثية أكثر منها إجابية

عند الاوروبيين التواصل أمر عادي ولبست لهم هاته النية سافرت خارجا ورأيت صفحات لشباب وعادي صور وفيديوهات من منازلهم ولا أحد يقرصن أو يهدد أو يستغل ونحن إذا رفضت فتاة التعرف يقرصن حسابها يهددها لترضخ بالاخير مخافة أهلها والفضيحة تنجر لأمور أكبر

فلما لا نكمل حياتنا كما كنا قبلا قبل أن تكون هاته الشبكات موجودة

سؤالي واحد وحيد لكم

هل تستطيعون التخلي عن شبكات التواصل ولما وبرأيكم أين الخلل في التطبيقات أم فينا ؟