سفراء اللّمة ....تنصيب المهام

السلام عليكم جميعا

روّاد القسم الكرام أتمنى أن تكونو كلكم بخير

اللّهم أحفظ كل الفقراء في هذا البرد الشديد ومن لا مأوى لهم اللّهم أجعل بردك سلام ودفئ عليهم

وعلى كل لاجئين الحروب والله ينفطر القلب عندما نتذكر أناس يعيشون في الخيم وفي الشارع في هذا البرد القارص

رحماك ربي الحمد لله على نعمك الكثيرة

نعود للموضوع

اليوم فكرت أن يتم تنصيب سفراء اللّمة الكرام

كان من المفروض إستعداء مدير المنتدى الكريم

@4algeria.com

لينصب معنا سفراء اللّمة

ولكن بعد ان يأذن لنا سوف يتم الأعضاء تنصيب بعضهم سفراء النوايا الحسنة لدول أخرى

كيف سأشرح لكم

أنا مثلا أعرف الأخت مريم

@لؤلؤة قسنطينة وأعرف عملها وحسن سيرتها هنا وتعاملها معنا أنا أعينها

سفيرة النوايا الحسنة للأطفال أعينها كسفيرة لترى أحوال الأطفال حول العالم

أختي مريم تخيلي نفسك سفيرة اللّمة إلى كل أطفال العالم اعدّي لنا تقرير حول جولتك وأهم ما يمكن أن تعمليه من أجلهم وماذا ستنقلين لك من اللّمة ومن تصحبين معك تركت

هكذا على هذا النحو

كل منكم يعين عضو ما سفير لأي دولة ويظهر السبب

سفير قد يكون سياسي نرسله لدافع سياسي أو رياضي

تعليمي أو إنساني حسب العضو الذي تجدونه مناسب



كونو سفراء أنفسكم وسفرائنا

مهمة من اللّمة نحن لسنا هنا فقط لنكتب مواضيع ونرد ونضحك مع بعضنا

نحن هنا لنتمنى أن نحتل مناصب واعمال نبيلة أهدافها راقية