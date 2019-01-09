السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

متوفر مبلغ 315 دولار بيرفكت موني مقابل CCP

سعر البيع 195 دج

العمولة على الشاري

الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ

وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob

ملاحظة

بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل المعلومات مع المشرفين

مدة الحجز 24 ساعة تم يلغى

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