استخدام نظرية (TRIZ) في التنمية البشرية لدى الطلاب لتعلم المواد الدراسية

الفصل الثاني ـ الإطار النظري​

نظرية الحل الابتكاري للمشاكل (TRIZ)​

يحتوي هذا الفصل على الإطار النظري للدراسة، ولذلك تم تقسيمه إلى عدة مباحث أهمها التعرف على نظرية تريزيعتبر العالم هنري اتشلر المولود في عام 1626م. في الاتحاد السوفيتي هو أول من قام بتدوين مهارات الابتكار والإبداع من خلال مراقبته للغواصين في المحيطات والبحار، حيث قام عندئذ باختراع آلة للغوص، تلك الآلة التي عملت على حلم مشكلات الغواصين لمتعددة، ومنذ ذلك الحين ويعمل هنري اشتلر على حل المشكلات ورصد الطرق المتبعة في حلها إلى أن وصل إلى أربعين مبدأ جميعها تساعد على مواجهة العقبات والمشاكل.وأكد أن هذه الطرق هي ابتكارية وإبداعية في نفس الوقت ذاته حيث استطاع أن يقدم خطوات ناجحة من خلالها يمكن للفرد التخلص من العوائق التي تقابله أثناء قيامه بعمل ما، من هنا تم استخدام تلك النظرية في مجالات الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الإنسان.فنظرية تريز (TRIZ) هي النظرية التي تقدم الحلول الإبداعية للعقبات والمشاكل التي تواجه الإنسان في عمله أو في الروتين اليومي الذي يقوم به، وذلك باستخدام عدة طرق وخطوات تؤدي إلى حل المشكلات هذه، من هنا تم تطبيق تلك النظرية على المجال التعليمي، بالإضافة إلى كافة المجالات الإنسانية المختلفة.وكلمة تريز (TRIZ) هي اختصار لجملة طويلة تم أخذ أول حرف من كل كلمة فيها فأصبحت الكلمة المختصرة لهذه الجملة تحتوي على تلك الحروف الأولية، فحصلنا من اختصار تلك الجملة على كلمة تريز (TRIZ)، وهذه الجملة هي: (Teoria Resheipy Izobreateiskikh Zadatch ) وهي في اللغة الروسية يطلق عليها اسم (نظرية الحل الابتكاري).تتميز نظرية تريز (TRIZ) أو نظرية الحل الابتكاري للمشكلات بالعديد من المميزات منها:1ـ أنها نظرية لا تعتمد على الطرق التقليدية في حل المشكلات.2ـ نظرية تريز (TRIZ)نظرية فريدة من نوعها في الاعتماد على الابتكار والإبداع في مواجهة المشكلات بكل سهولة ويسر.3ـ تستخدم نظرية تريز (TRIZ) حوالي أربعين طريق ومبدأ جميعها تؤدي إلى حل المشكلات التي تقابل الفرد بخطوات غاية في البساطة والسهولة.4ـ تنمي نظرية تريز (TRIZ) لدى الأفراد القدرات والمهارات الإبداعية داخلهم، كما تعمل على إخراج القدرات الكامنة داخل كل فرد من أجل الابتكار والإبداع في مواجهة العقبة التي أمامه.5ـ تجعل الفرد لديه دافعية نحو الاستمرارية في العمل والتقدم في الأداء وتطويره.6ـ تعتمد النظرية الشركات الكبرى مثل (تويوتا، وسامسونج) وذلك في تقديم تدريبات فعالة للموظفين والعاملين فيها.7ـ تستطيع هذه النظرية أن تحلل كافة العلميات التي يقوم بها الفرد إلى نتائج من خلالها يكن الحصول على الحل المطلوب للمشكلة.8ـ تعمل نظرية تريز (TRIZ) على استخدما الموارد المتاحة بصورة أكثر فاعلية، وبطرق ممكنة من اجل نجاح العمل المخطط له.9ـ تهتم نظرية تريز (TRIZ) بالتركيز الفعال على المخرجات وتصنيفها بوصرة منظمة للاستفادة من كل ما فيها من معلومات وبيانات وخبرات يمكن أن تساعد في حل المشكلة التي أمام الفرد.10 ـ تقدم نظرية تريز (TRIZ) الحلول ذات العقلانية التي يقبلها الفرد والعقل والمجتمع في حل المشكلة خلال فترة زمنية قصيرة تتلاءم المشكلة التي تواجهها لنظرية وتتناسب مع حجم العمل الحقيقي.تتكون نظرية تريز (TRIZ) من أربعين مبدأ أو يمننا أن نطلق عليها أربعين إستراتيجية، جميعها قام بتصنيفها العالم هنري اتشلر، من خلال مراقبته للأعمال وتغلبه على المشاكل وملاحظته لكافة الاختراعات المتعددة وكيفية حل المشكلات التي كانت تنتج عن تلك المخترعات المتعددة.ورأى اتشلر أن الاختراعات تقوم على خطوات وطرق محددة لا يمكن تغييرها، بالإضافة إلى أنه قام بدراسة ما يصل إلى (2) مليون براءة اختراع مختلفة ومتنوعة، وجد خلال دراسته هذه أن كل تلك الاختراعات تبنى في الأساس على (أربعين) إستراتيجية تم تحديدها وتصنيفها من قبل هذا العالم, ولم تقف تلك النظرية عند ما توصل إليه اتشلر من مبادئ بل جاء من بعده من طور هذه المبادئ ووضحها بطريقته الخاصة.لم تقف نظرية تريز (TRIZ) عند الفلسفة التي ابتكرها اتشلر في عام 1946م. بل واكبت تلك النظرية كافة مراحل التطور حتى أنها وصلت في عام 1985م. إلى أنها تستخدم التقنيات الحديثة وعلوم الحاسب الآلي والبرمجيات في تطبيقها.لذلك وصف العلماء أن المرحلة من عام 1946م. وحتى عام 1985م. بالمرحلة التقليدية في نظرية تريز (TRIZ). حيث انتهت في عام 1985 الاستخدامات التقليدية لتلك النظرية وبدأت في تطبيق مرحلة الاعتماد على التكنولوجيا. وإن كانت المرحلة التقليدية لم تنتهي برمتها كاملة ولم تعدم بل تم تطويرها إلى الاستخدام التقني والبرمجي لتواكب ظروف العصر الحديث.وبدأت نظرية تريز (TRIZ) منذ عام 1985م. تعتمد على تطبيق طرق الابتكار والإبداع التي نصت عليها النظرية خلال خطواتها المعروفة والتي سوف نتحدث عنها لاحقاً، وأطلق على هذه المرحلة في عمر نظرية تريز (TRIZ) مرحلة التطبيق والتي استمرت حتى عام 1990م. وحتى هذا العام لم يكن العالم الأوربي والأمريكتين على إطلاع تام بما تتبناه تلك النظرية، فلم تكن هناك ترجمات لها إلى اللغات الأوربية واللاتينية وكانت تلك النظرية مقتصر تطبيقها في بلاد الشرق اليابان وما يجاورها. ولكن بعد عام 1990م. لاقت تلك النظرية قبولاً ورواجاً منقطع النظرية لما حققته في الدول الأوربية والأمريكية من نتائج فعالة أثناء تطبيقها، واعتبر علماء نظرية تريز (TRIZ) أن الفترة الممتدة منذ عام 1990م. وحتى الوقت المعاصر هي الفترة الغربية لنظرية تريز (TRIZ) نظراً لاعتماد الدول الأوربية على تلك النظرية وتبنيهم لها في تطبيقها على مختلف العلوم الإنسانية. وأصبحت أكثر من (24) جامعة حالياً تعتمد في نظرياتها وفلسفتها وفي معالجتها للمشكلات بل وفي شرح المناهج الجامعية على نظرية تريز (TRIZ)، بل إن هناك أكثر من (28) دولة مند ول العالم تطبق نظرية تريز (TRIZ) في مختلف شئون الحياة فيها.نظرية تريز عبارة عن المنهج المنظم الذي يوجه السلوك الإنساني نحو الوصول إلى المعرفة من أجل حل المشكلة التي تقابل الفرد في مختلف الأنشطة الحياتية. معتمدة في ذلك على عدة نماذج وطرق من خلالها يتم تحليل المعلومات والعمليات التي يقوم بها الإنسان من أجل الوصول إلى منهجية محددة ذات مسار واضح يمكن الفرد من حل المشكلة.وبذلك فإن تلك النظرية وجدت في الأساس من أجل تحقيق أهداف إنسانية هي مساعدته في حل مشكلاته والعمل على رفاهيته بالتخلص من تلك العقبات، باستخدام العقل والتفكير والإبداع والابتكار بتزويد هذا العقل بآليات تساعده في استخدام الطاقات المتمركزة فيه بكل إمكاناتها المتاحة وغير المتاحة عن طريق إتاحة القدرات المخفية وإظهارها واستخدمها في حل المشكلةفنظرية تريز (TRIZ) هي تصورات تخدم المعرفة الإنسانية يتم بناء هذا التصورات على عدة فرضيات عقلية تعمل في الأساس على حل المشكلة بطريقة مبتكرة وسهلة وبسيطة باستخدام المبادئ التي تقوم عليها تلك النظرية؛ مثل: تقسيم المشكلة وتجزئتها، والعمل بمبدأ العموم، والانتقال من مرحلة إلى أخرى للوصول إلى كافة المراحل ثم دمج كل تلك المراحل للوصول إلى الحل النهائي للمشكلة.تقوم نظرية تريز على عدة أسس يمكن اختصارها فيما يلي:1ـ الاعتماد على المعرفة الباطنية والظاهرية لدى الإنسان، واستخدام التراكم المعرفي المخزون في عقله ووجدانه وتنظيم كل ذلك تنظيماً دقيقاً من أجل التطوير والابتكار لتكل المعارف المختلفة لديه.2ـ تطوير المنظومة التكنولوجية والتقنية التي يستخدمها الفرد بمحاولة اللجوء إلى ابتكار منظومات جديدة ومخترعات حديثة مثلاً.3ـ استخدام المناسب من النظريات الإبداعية الأخرى، وتطوير العناصر التقليدية إلى عناصر تقنية حديثة تتواكب مع الواقع المعاصر.4ـ القيام بعملية حصر كافة المناهج والطرق والابتكارات التي تم التوصل إليها وتنظيمها وتصنيفها في قوائم للاستفادة منها.تعتمد نظرية تريز (TRIZ) على عدة أبعاد منها: الإطار الإبداعي، إطار التناقض، الإطار التنظيمي النهائي، إطار المصادر المتعددة.ويقصد بهذه الأطر التي تعتمد عليها نظرية تريز (TRIZ) الجوانب المختلفة التي للنظرية أن تستفيد منها أثناء التطبيق فهي تستفيد من المصادر وتستفيد من الحلول المختلفة، وتستفيد من التناقضات التي يمكن أن تظهر وتفرض نفسها على أرض الواقع كذلك تستفيد النظرية من الإطار التنظيمي لحل المشاكل.فالإبداع أحد الأسس والجوانب والذي يقوم في تلك النظرية على استخدام أربعين مبدأً هي جملة المبادئ الكلية التي بنيت عليها نظرية تريز (TRIZ)، ومن ثم تظهر عدن استخدام هذه المبادئ تناقضات حتمية نظراً لوجود تطور وتغيير مستمر في المشاكل وتدرجها واختلافه مراحلها وجوانبها وتشابكها مع مشاكل أخرى، فمثلاُ تحسين جودة منتج ما قد يؤدي إلى هذا التحسين إلى زيادة نفقات الشركة وزيادة أسعاره على الجمهور، أي أن المشكلة الأساسية المراد حلها هي مشكلة تحسين الجودة، ولكن عند حلها تظهر تناقضات جديدة أو مشاكل جديدة هي زيادة السعار والتكلفة التي سوف تتحملها الشركة. كل ذلك تضعه نظرية تريز (TRIZ) في أسسها التي تعتمد عليها أثناء التطبيق. ومن ثم تصل النظرية إلى حل نهائي يعتبر هو الحل الأمثل لتلك المشكلة عن طريق التنظيم والترتيب، لتتوافق الأنظمة للوصول إلى أحسن حال ممكن خلاله يتم التخلص من السلبيات ويعتبر هذا هو الحل الأمثل الذي توصلت إليه النظرية.أما المصادر فهي تتمثل في القدرات والطاقات والإمكانات المتاحة في داخل المؤسسة التي تقوم بتطبيق نظرية تريز (TRIZ) وهذه المصادر قد تكون مصادر ظاهرة أو مصادر مخفية ولكن النظرية تستطيع الكشف عن كافة المصادر المتاحة من أجل استخدامها في الحل.1ـ تجزئة الكل ، ويسمى أيضاً مبدأ التقسيم Segmentationويقصد به تقسيم المشكلة الكلية إلى عدة أجزاء متساوية أو مختلفة فيما بينها، بحيث يكون كل قسم خاص بذات ويمكن حله أو مناقشته كجزئية منفصلة تماماً عن بقية الأجزاء، على أن يكون هذا القسم سهل الفصل عن الكل وكذلك يكون سهل التركيب في الكل فيما بعد، أي أن يكون القسم أو الجزء المراد فصله قسماً قابلاً للانفصال وأيضاً قابلاً للاتصال مرة أخرى، أي وصله ببقية الأجزاء فيما بعد.2ـ استخلاص المفيد والتالف، ويطلق عليه مبدأ الفصل: Separation ( Taking out, Extraction )وفي هذا المبدأ يتم استخلاص المعلومات أو الأدوات التي يمكن أن تكون ذات أهمية وذات قيمة في العمل، بالإضافة إلى فصل الأجزاء التالفة والتي لا قيمة والتي ليس لها أية فائدة في العمل أو خلال المشكلة المعروضة، والاستبقاء فقط على المعلومات الفعالة والنشطة والتي تمتاز بأنها جيدة، ومن ثم إضافة أجزاء بديلة عن تلك الأجزاء المنفصلة التالفة.3ـ تحسين نوعية المكان Local Qualityيقوم هذا المبدأ على تحسين النظام في كل مكان وفي كل جزء في البيئة الداخلية، وكذلك البيئة الخارجية إن أمكن، والعمل على الاستفادة من المكان بكافة الطرق.4ـ اللاتناسق والتناسق، ويطلق عليه مبدأ اللاتماثل Asymmetryفي هذا المبدأ يتم تغيير حالة التناسق الموجودة داخل النظام إلى حالة عدم تناسق، إذا كانت المشكلة ناتجة عن التناسق، أما إذا كانت ناتجة عن عدم التناسق فإنه يتم تغيير النظام إلى حالة تناسق.5ـ دمج العناصر، وهو الربط بين جميع الأشياء Combining/ Mergingيشمل هذا المبدأ الربط المكاني والربط الزماني بين كافة الأشياء المتشابهة أو التي يمكن جمعها معاً في بوتقة واحدة.6ـ شمولية الأشياء ويطلق عليه أيضاً العمومية Universality,Generalityيقوم هذا المبدأ على أن يقوم الجزء الواحد بأكبر كم يمكن أداءه من الوظائف المختلفة.7ـ احتواء جزئين، ويسمى مبدأ التداخل Nestingوهو أن يتم احتواء شيء داخل شيء آخر ، ولذلك يسمى بالتداخل لأن تداخل الشيئين هذين يتم منهما الخروج بشيء ثالث، يؤدي إلى حل جزء من المشكلة أو حل المشكلة كلياً.8ـ توازن القوى ويسمى بالوزن المضاد Counter – Weightوهو مبدأ القوة الموازنة حيث يقوم هذا المبدأ على التعويض عن طريق تعويض النقص أو دمج الشيء أو تزويده ورفع إمكاناته لتقويته إلى الأفضل.9ـ تمهيد عكسي للأشياء ومضاد لها Preliminary anti-actionوهي مجموعة من الإجراءات الضرورية المفيدة أو غير المفيدة ولكن تلك الإجراءات ضرورية لحل المشكلة ويشبهها البعض بالجرح الذي يتم إجراءه في جسد الإنسان من أجل إجراء عملية جراحية، فالجرح غير مفيد بالنسبة للإنسان ولكن يتم إجراءه لعمل عملية مفيدة له.10ـ الإجراءات القبلية Preliminary actionاتخاذ بعض الإجراءات بصفة جزئية أو كلية قبل أن تظهر المشكلة لمنعها أو لتقليل أضرارها.11ـ المواجهة التي تسبق الخلل Cushion in advanceيقوم هذا المبدأ على توقع حدوث خلل ما يتم مواجهته قبل أن يظهر عن طريق التوقع.12ـ تقليل الإجراءات Equip potentialityوهو مبدأ يتساوي فيه الجهد، من أجل تقليل التباين الذي يظهر في داخل العمل، عن طريق إجراء بعض التعديلات البسيطة ولتغييرات المحدودة.13ـ الإجراءات العكسية Inversionويطلق عليه مبدأ القلب أو القيام بالعكس، أي أن يتم اتخاذ القليل من الإجراءات المخالفة أو العكسية عن طريق تحريك الثابت، أو تثبيت المتحرك، لأنه يمكن مواجهة المشكلة عن طريق قلب الإجراءات.14ـ الاستبدالويطلق عليه المبدأ القائم على التكويرSpheroidality وهو مبدأ قائم على عملية الانحناء Curvature من خلال استبدال الأشياء فيما بينها.15ـ المرونة ويطلق عليها الدينامية Dynamicsيشمل هذا المبدأ الحركة والتعديل على الأشياء وفي عملياتها وخصائصها لتكون قابلة للتعديل بدلاً من أن تكون جامدة بحتة.16ـ تبسيط العمل إلى عمل جزئيأي تحويل الأعمال الصعبة والمبالغ فيها أو الأعمال المفرطة Partial Excessive على أعمال بسيطة بحيث إذا لم يكن من الإمكان الحصول على عمل على أكمل وجه يمكن إنجازه بصورة مقبولة عقلياً وفكرياً وفي بساطة وسهولة من أجل حل المشكلة.17ـ إيجاد بعد آخر Another Dimensionوهو العمل على محاولة أن إيجاد أبعاد أخرى لحل المشكلة أي جعل الأشياء متعددة الاتجاهات بدلاً من سيرها في اتجاه واحد.18ـ تذبذب الأشياءويعرف هذا البعد في تلك النظرية باسم الاهتزاز ، كما يطلق عليه أيضاً التردد الميكانيكي Mechanical Vibration أي جعل كل المشاكل والأشياء تمتاز بالتذبذب.19ـ تقطيع العمل إلى فتراتوهو تحويل العمل الذي تصعب إدارته مرة واحدة إلى عمل يدار على فترات دورية، ولذلك أطلق على هذا المبدأ اسم العمل الفتري، ويقصد بكلمة الفتري أي العمل الدوري Periodic action20ـ مواصلة العملويكون ذلك بتنظيم أجزاء العمل وجلها تسير وفق نظام يؤدي إلى تكاملها مما يعمل على التخلص من الأعمال غير اللازمة والتي تتداخل في العمل الأصلين ويسمى هذا المبدأ في تلك النظرية باسم استمرار العمل المفيد Continuity of Useful action21ـ القفز Skippingوبقصد به في تلك النظرية بأن تكون العمليات ذات دافعية توازي بقية العمليات الناجحة، خلالها يتم التخلص من العمليات الضارة والمؤذية.22ـ الحصول على الأثر الإيجابيويكون ذلك بتحويل الأشياء الضارة إلى أعمال نافعة Blessing in Disguise ويتم في هذا المبدأ إضافة العناصر الضارة إلى بعضها بعض.23ـ تحسين العمليات عن طريق التغذية الراجعة Feedbackويكون ذلك بتعيير مقدار التغذية الراجعة وتحسين مستوياتها.24ـ استخدام عملية وسيطة ويطلق عليها ( الوساطة ) Intermediaryوهو القيام باستخدام شيء وسيط من أجل ضمن الحل السليم للمشكلة، مع فصل هذا الوسيط بع الانتهاء من الحل.25ـ ذاتية النظام بخدماته الخاصة Self-Serviceوهي قدرة النظام على أن يقوم بخدمة نفسه من خلال الموارد المتاحة والطاقات المتواجدة وقدرته على حل المشكلات.26ـ إيجاد نسخة بسيطة من العمل أو إمكانية النسخ Copyingوهو مبدأ يقوم على استخدام أبسط النسخ التي يمكن من خلالها حل المشكلة وذلك بقدرتها على التكبير والتصغير.27ـ البديل البسيط أو الرخيص Use Cheap Replacement Eventsوهو استخدام بديل بسيط بدلاً الأساسي الصعب أو مرتفع الثمن.28ـ الاستبدالوهو مبدأ يقوم على استبدال الأنظمة التقليدية إلى أنظمة ذات مجالات حديثة تعتمد على التقاعل الناظمي بين الأشياء، ويطلق على هذا المبدأ اسم النظم الميكانيكية Replacement of Mechanical System29ـ استخدام وسائل جديدةوهو مبدأ يقوم على استبدال الحالات من حالة مثلاً صلبة إلى سائلة أو العكس.30ـ فصل النظامويقوم هذا المبدأ على استخدام الأغشية كبديل للأنظمة الصعبة، بالإضافة إلى فصل النظام عن الأشياء التي تحيط به.31ـ ملء المسامات أو فتح المصمتاتوهو مبدأ يقوم على تحويل النظام المصمت إلى نظام نفاذ ذو مسامات أو العكس.32ـ التغيير اللوني Color Changesويقصد به تغيير لون البيئة الدالية والخارجية للنظام ودرجات شفافيته.33ـ تجانس الأشياءوهو أن تتفاعل الأشياء مع بعضها بعض أو تحويلها إلى تمتاز لنفس خصائص الأشياء الأخرى.34ـ التجديد ونبذ القديمويكون ذلك بالتخلص من الأشياء البالية القديمة والعمل على تجديدها.35. تغيير السماتويشمل هذا المبدأ تعيير الخصائص التي تميز الحالة وتغيير درجاتها.36. تطور المراحلوهو الانتقال من مرحلة إلى أخرى متطورة وتحويل المرحلة السيئة إلى مرحلة صحيحة.37ـ استخدام معاملات جديدةويطلق على هذا المبدأ استخدام مواد متجددة أو مختلفة من أجل الحل.38ـ الاعتماد على المؤكسدات القويةويتضمن استبدال الأشياء العادية بأخرى نقية ذات فائدة.39ـ استبدال البيئةويطلق عليها الجو الخامل النقي عن طريق استخدام بدائل محايدة.40ـ استبدال الأشياء المتماثلةويكون ذلك بالعمل على إيجاد حل للمواد المتماثلة بأشياء أخرى مركبة.