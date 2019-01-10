يا راجل

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اهتم بأولادك..اجلس معهم ..أصغ إلى همومهم وأحلامهم ..زر مدرستهم واسأل عن سلوكهم وعن مشكلاتهم

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بارك الله في كل زوجة لا زالت تطارد زوجها بقلبها ولسانها دافعة ومحفزة إياه لكي يهتم بأولاده...شعارها (مانيش عن بطل حتى...)

مخ الهدرة: هي فحلة وبنت فاميلة...وأنت راجل وفحل كي تسمع لكلام..وتتوله بأولادك