يا راجل

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
7
الإعجابات
19
النقاط
3
العمر
57
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
#1
يا راجل...:sick:
اهتم بأولادك..اجلس معهم ..أصغ إلى همومهم وأحلامهم ..زر مدرستهم واسأل عن سلوكهم وعن مشكلاتهم...
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بارك الله في كل زوجة لا زالت تطارد زوجها بقلبها ولسانها دافعة ومحفزة إياه لكي يهتم بأولاده...شعارها (مانيش عن بطل حتى...)
مخ الهدرة: هي فحلة وبنت فاميلة...وأنت راجل وفحل كي تسمع لكلام..وتتوله بأولادك.
 
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