سعد606
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
يا راجل...
اهتم بأولادك..اجلس معهم ..أصغ إلى همومهم وأحلامهم ..زر مدرستهم واسأل عن سلوكهم وعن مشكلاتهم...
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بارك الله في كل زوجة لا زالت تطارد زوجها بقلبها ولسانها دافعة ومحفزة إياه لكي يهتم بأولاده...شعارها (مانيش عن بطل حتى...)
مخ الهدرة: هي فحلة وبنت فاميلة...وأنت راجل وفحل كي تسمع لكلام..وتتوله بأولادك.
اهتم بأولادك..اجلس معهم ..أصغ إلى همومهم وأحلامهم ..زر مدرستهم واسأل عن سلوكهم وعن مشكلاتهم...
--------------
بارك الله في كل زوجة لا زالت تطارد زوجها بقلبها ولسانها دافعة ومحفزة إياه لكي يهتم بأولاده...شعارها (مانيش عن بطل حتى...)
مخ الهدرة: هي فحلة وبنت فاميلة...وأنت راجل وفحل كي تسمع لكلام..وتتوله بأولادك.