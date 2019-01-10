قاتو المشقوق

قاتــــــــــــو المشقوق2 بيض100 غ فلان ذوق فراولةكاس شاي زيتكيس خميرة كيماويةونجمع المكونات بالفرينة وتكون العجينة طرية ونقطعها كورات ونضعها في السكر ناعم ثم في كيسات ونزينها بالكرز المجفف ونضعها في الفرن حتى تتشقق ومن تخرجه من الفرن رشيه بالسكر الناعم بمصفاة وكرز لمعه بجولي او مربىيمكن تغير في ذوق الفلان حسب الرغبة