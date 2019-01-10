قاتو المشقوق

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
220
الإعجابات
322
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#1
قاتــــــــــــو المشقوق
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2 بيض
100 غ فلان ذوق فراولة
كاس شاي زيت
كيس خميرة كيماوية
ونجمع المكونات بالفرينة وتكون العجينة طرية ونقطعها كورات ونضعها في السكر ناعم ثم في كيسات ونزينها بالكرز المجفف ونضعها في الفرن حتى تتشقق ومن تخرجه من الفرن رشيه بالسكر الناعم بمصفاة وكرز لمعه بجولي او مربى
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يمكن تغير في ذوق الفلان حسب الرغبة
 
آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
220
الإعجابات
322
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#5
قال Yasmina.yaso:

السلام عليكم


تبارك الله

خرجلك هايل

يعطيك العافية و

شكرا على الوصفة

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وعليكم السلام شكراً حبيبتي على التشجيع
 
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