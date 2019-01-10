قاتو المشقوق

آية نور اليقين
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قاتــــــــــــو المشقوق
2 بيض
100 غ فلان ذوق فراولة
كاس شاي زيت
كيس خميرة كيماوية
ونجمع المكونات بالفرينة وتكون العجينة طرية ونقطعها كورات ونضعها في السكر ناعم ثم في كيسات ونزينها بالكرز المجفف ونضعها في الفرن حتى تتشقق ومن تخرجه من الفرن رشيه بالسكر الناعم بمصفاة وكرز لمعه بجولي او مربى
يمكن تغير في ذوق الفلان حسب الرغبة
2 بيض
100 غ فلان ذوق فراولة
كاس شاي زيت
كيس خميرة كيماوية
ونجمع المكونات بالفرينة وتكون العجينة طرية ونقطعها كورات ونضعها في السكر ناعم ثم في كيسات ونزينها بالكرز المجفف ونضعها في الفرن حتى تتشقق ومن تخرجه من الفرن رشيه بالسكر الناعم بمصفاة وكرز لمعه بجولي او مربى
يمكن تغير في ذوق الفلان حسب الرغبة