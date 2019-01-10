سيقار بالشوكولا والدانتيل ..اممممم

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#1
سيقار بالشوكولا والدانتيل ....
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كاس زبدة ذايبة
كاس حليب دافي
كاس زيت
رشة ملح
فنيلا
نخلط ونجمع بالفرينة-الطحين الابيض- ونتركها ترتاح ساعة أو اكثر
نفتحها ونقطعها مربعات
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ونلفها على سيڨار من حديد ونغلقها بماء كي لاتنفتح فالفرن
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ونطهيها فالفرن تأخذ اللون الذهبي نتركها تبرد تماما وننزعها من القوالب

الحشو
شوكولا طلاء
حليب مركز كراميل
هذا الخليط ذوقه روووعه ونملاء به السيڨار
اوتستعملي حليب مركز مع قوفريت وحلوة الترك
اونيسلي كراميل مع المكسرات محمصة
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بعدها نذوب الشوكولا نزين بها لي سيڨار لما تجف نزينها بالمكسرات في الاطراف مع خطوط الشوكولا فقط اونزينها بالدنتيل كما زينتها
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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
734
الإعجابات
817
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
يااااه واش هذا يا لفحلة:love: يعطيك الصحة(y)
والله كل حلوة احسن من الاخرى
تسلم الايادي ونقلك حاجة والله سخفتيني راني نضت ندير حاجة حلوة ليوم ههههه
تحياتي:whistle:
 
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