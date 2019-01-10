سيقار بالشوكولا والدانتيل ..اممممم

آية نور اليقين
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سيقار بالشوكولا والدانتيل ....
كاس زبدة ذايبة
كاس حليب دافي
كاس زيت
رشة ملح
فنيلا
نخلط ونجمع بالفرينة-الطحين الابيض- ونتركها ترتاح ساعة أو اكثر
نفتحها ونقطعها مربعات
ونلفها على سيڨار من حديد ونغلقها بماء كي لاتنفتح فالفرن
ونطهيها فالفرن تأخذ اللون الذهبي نتركها تبرد تماما وننزعها من القوالب
الحشو
شوكولا طلاء
حليب مركز كراميل
هذا الخليط ذوقه روووعه ونملاء به السيڨار
اوتستعملي حليب مركز مع قوفريت وحلوة الترك
اونيسلي كراميل مع المكسرات محمصة
بعدها نذوب الشوكولا نزين بها لي سيڨار لما تجف نزينها بالمكسرات في الاطراف مع خطوط الشوكولا فقط اونزينها بالدنتيل كما زينتها
كاس زبدة ذايبة
كاس حليب دافي
كاس زيت
رشة ملح
فنيلا
نخلط ونجمع بالفرينة-الطحين الابيض- ونتركها ترتاح ساعة أو اكثر
نفتحها ونقطعها مربعات
ونلفها على سيڨار من حديد ونغلقها بماء كي لاتنفتح فالفرن
ونطهيها فالفرن تأخذ اللون الذهبي نتركها تبرد تماما وننزعها من القوالب
الحشو
شوكولا طلاء
حليب مركز كراميل
هذا الخليط ذوقه روووعه ونملاء به السيڨار
اوتستعملي حليب مركز مع قوفريت وحلوة الترك
اونيسلي كراميل مع المكسرات محمصة
بعدها نذوب الشوكولا نزين بها لي سيڨار لما تجف نزينها بالمكسرات في الاطراف مع خطوط الشوكولا فقط اونزينها بالدنتيل كما زينتها