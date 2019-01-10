السلام عليكم



أخواتي إخوتي اليوم سوف أتكلم. الدنيا الفانية فاحدروا منها. فا الدنيا مثل الحلم تحلم وتستيقظ

أقسم بجلال الله تعالى ما تستاهل منك دمعة ولا تنهيدة ولا بكاء ولا حسرة لأنها كلها دار فناء من الذي بقي أجداده هل جدي وجدك على قيد الحياة كلهم رحلوا وسنرحل الدين من وراءنا سيرحلون عندنا يقين أننا لقي الله سبحان وتعالى

ولا تتحسر إلا على طاعة الله ولا تحسد أحدا إلا في طاعة الله

لا حسد إلا في إثنين /رجلا أتاه الله القران /ورجلا أتاه الله المال

هدا قرؤه/ وهذا ينفقه في الحق

الدنيا جسر تنتقل بها الى عالم أخر إما جنة وإما نار

الدنيا هده دار لهو ولعب فلا تتبعها وتكون من أصحاب الغفلة

الدنيا كاعابر سبيل إستلقى تحت الشجرة فسترحى قليلا ثم تابع سيره

قال صلى الله عليه وسلام يا علي إجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض

اللهم إجعل أخر نبضات قلوبنا بكلمة التوحيد خلصة لوجهك