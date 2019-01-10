الدنيا

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,525
الإعجابات
4,268
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم

أخواتي إخوتي اليوم سوف أتكلم. الدنيا الفانية فاحدروا منها. فا الدنيا مثل الحلم تحلم وتستيقظ
أقسم بجلال الله تعالى ما تستاهل منك دمعة ولا تنهيدة ولا بكاء ولا حسرة لأنها كلها دار فناء من الذي بقي أجداده هل جدي وجدك على قيد الحياة كلهم رحلوا وسنرحل الدين من وراءنا سيرحلون عندنا يقين أننا لقي الله سبحان وتعالى
ولا تتحسر إلا على طاعة الله ولا تحسد أحدا إلا في طاعة الله
لا حسد إلا في إثنين /رجلا أتاه الله القران /ورجلا أتاه الله المال
هدا قرؤه/ وهذا ينفقه في الحق
الدنيا جسر تنتقل بها الى عالم أخر إما جنة وإما نار
الدنيا هده دار لهو ولعب فلا تتبعها وتكون من أصحاب الغفلة
الدنيا كاعابر سبيل إستلقى تحت الشجرة فسترحى قليلا ثم تابع سيره
قال صلى الله عليه وسلام يا علي إجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض
اللهم إجعل أخر نبضات قلوبنا بكلمة التوحيد خلصة لوجهك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
734
الإعجابات
817
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
هناك اناس يعلمون أن الحياة الدنيا فانية وأن العمر يمضي حثيثاُ ومع ذلك فإنهم يتصرفون
وكأنهم لن يبارحوا هذا العالم وأنهم مخلدون
شكراا وبارك الله فيك على هذه السطور المهمة للغاية والقليل من يستوعبها
ان شاء الله في ميزان حسناتك
اللهم إجعل أخر نبضات قلوبنا بكلمة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,617
الإعجابات
3,193
النقاط
1,171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم....
بالفعل عزيزتى ان هذه الدنيا حاملا ستزول ووحتماا سنقف بالدور أمام خالق الخلق وملامح لنا هذه الحياة ونسأل عماا فعلناه فيها اللهم ثبتنا على سؤال يا أرحم الراحمين رغم أن الجميع يعلم هذا إلا أنهم يركضون وراء الفانى نسأل الله ان يهدينا إلى سبيله
موضوع قيم جعل في ميزان حسناتك
تحياتى
 
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