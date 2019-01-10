غرف نوم للاطفال* مجهودي الخاص*

ملكة زوجي
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السلام عليكم
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
غرف نوم للبنات والاولاد من تصميمي ومجهوي الخاص
حصريا للمة
الحديث عن تصميم اثاث غرف النوم حديث شيق وجميل
خاصة حين يرتبط بذوق الأبناء وما يناسبهم ، اي ما يناسب شخصيتهم و ميولهم
بأنواع التصاميم و اختيار الألوان و الأشكال و حتى ادق التفاصيل
الأولاد و البنات في سن معينه يصبحوا اكثر حرصا على الإستقلاليه في الرأي
وما يعجب الآباء ربما لا ينال اعجاب الأبناء و العكس صحيح
اذا المعادله ربما تكون صعبه ، لذلك تعددت الخيارات لترضي جميع الأذواق و جميع الأطراف الى حد ما
فلم يعد اثاث حجرة النوم يقتصر على السرير و الدولاب فقط و لم تعد الألوان محدده او مختصره
بل اصبح منها العديد ، اصبحت اكثر جرائه و انطلاقه ، هناك امور اخرى تؤخذ بالحسبان ، امور جميلة
ومرنه في التطبيق ، اختيار الألوان اصبح متعدد و الأخذ بعين الإعتبار لمساحه الحجره وشكلها العام
وهل تستوعب قطع الأثاث التي يتم اختيار تصاميمها
المتانه و الحمايه ايضا يلعبان دور كبيرعند الإختيار
عبر هذا الموضوع سوف نشاهد صور ديكوريه لغرف نوم بنات و اولاد
رائعه في تصاميمها و اشكالها و الوانها و احجامها من تصميمي ومجهودي الخاص طبعا
لاحلى لماوياااات
اترككم تستمتعوا برؤيتها وارجو ان تنال اعجابكم
غرف للبنوتات
غرف للاولاد
ارجو ان ينال الموضوع اعجابكم
دمتم