غرف نوم للاطفال* مجهودي الخاص*

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
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السلام عليكم
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
غرف نوم للبنات والاولاد من تصميمي ومجهوي الخاص
حصريا للمة:giggle:

الحديث عن تصميم اثاث غرف النوم :love: حديث شيق وجميل
خاصة حين يرتبط بذوق الأبناء وما يناسبهم ، اي ما يناسب شخصيتهم و ميولهم
بأنواع التصاميم و اختيار الألوان و الأشكال و حتى ادق التفاصيل
الأولاد و البنات في سن معينه يصبحوا اكثر حرصا على الإستقلاليه في الرأي
وما يعجب الآباء ربما لا ينال اعجاب الأبناء و العكس صحيح
اذا المعادله ربما تكون صعبه ، لذلك تعددت الخيارات لترضي جميع الأذواق و جميع الأطراف الى حد ما
فلم يعد اثاث حجرة النوم يقتصر على السرير و الدولاب فقط و لم تعد الألوان محدده او مختصره
بل اصبح منها العديد ، اصبحت اكثر جرائه و انطلاقه ، هناك امور اخرى تؤخذ بالحسبان ، امور جميلة
ومرنه في التطبيق ، اختيار الألوان اصبح متعدد و الأخذ بعين الإعتبار لمساحه الحجره وشكلها العام
وهل تستوعب قطع الأثاث التي يتم اختيار تصاميمها
المتانه و الحمايه ايضا يلعبان دور كبيرعند الإختيار

عبر هذا الموضوع سوف نشاهد صور ديكوريه لغرف نوم بنات و اولاد
رائعه في تصاميمها و اشكالها و الوانها و احجامها من تصميمي ومجهودي الخاص طبعا
لاحلى لماوياااات


اترككم تستمتعوا برؤيتها وارجو ان تنال اعجابكم

غرف للبنوتات

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غرف للاولاد


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ارجو ان ينال الموضوع اعجابكم
دمتم

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cosette

cosette

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#2
السلام عليك
الله يبارك تصميم رائع
شكرا لك على المجهود♥
 
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