إختر الزوجة الصالحة حسنة الصورة

أبو إبراهيم .
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 132
- الإعجابات
- 190
- النقاط
- 9
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- عين تموشنت
- الجنس
- ذكر
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما استفادَ المؤمنُ بعدَ تقوى اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، خيرًا لهُ مِن زَوجةٍ صالحةٍ ، إن أمرَها أطاعتْهُ ، وإن نظرَ إليها سرَّتهُ ، وإن أقسمَ عليها أبرَّتهُ ، وإن غابَ عنها نصحَتهُ في نفسِها ومالِهِ
الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:السيوطي المصدر:الجامع الصغير الجزء أو الصفحة:7792 حكم المحدث:حسن
جاء رجُلٌ مِن الأنصارِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي تزوَّجْتُ امرأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا نظَرْتَ إليها؟ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شيئًا!
الراوي:أبو هريرة المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:3246
الرؤية الشرعية لم يشرعها الله عبثا .
الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:السيوطي المصدر:الجامع الصغير الجزء أو الصفحة:7792 حكم المحدث:حسن
جاء رجُلٌ مِن الأنصارِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي تزوَّجْتُ امرأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا نظَرْتَ إليها؟ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شيئًا!
الراوي:أبو هريرة المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:3246
الرؤية الشرعية لم يشرعها الله عبثا .