إختر الزوجة الصالحة حسنة الصورة

أ

أبو إبراهيم .

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#1
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قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما استفادَ المؤمنُ بعدَ تقوى اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، خيرًا لهُ مِن زَوجةٍ صالحةٍ ، إن أمرَها أطاعتْهُ ، وإن نظرَ إليها سرَّتهُ ، وإن أقسمَ عليها أبرَّتهُ ، وإن غابَ عنها نصحَتهُ في نفسِها ومالِهِ

الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:السيوطي المصدر:الجامع الصغير الجزء أو الصفحة:7792 حكم المحدث:حسن


جاء رجُلٌ مِن الأنصارِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي تزوَّجْتُ امرأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا نظَرْتَ إليها؟ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شيئًا!

الراوي:أبو هريرة المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:3246

الرؤية الشرعية لم يشرعها الله عبثا .
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
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#2
السلام عليكم اخي الكريم
صدق رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام
لا احد ينكر حق الرؤية الشرعية ولكن هناك فرق بين حسنة المظهر وأنوثة المظهر وهذا ما طرحته أنا في موضوعي رجال غريزيون
لان هناك نظرة شرعية ينظر فيها الخاطب لمن ستكون زوجته ولها ضوابط تضبطها وهناك من يدخل لبيوت الناس بنية الخاطب ونية انه رجل دين ولكن يتصرف تصرفات تظهر العكس
من حق الرجل أن يختار جمال زوجته ولكن سؤال يحيرني
هل القبيحات او المتوسطات ولو يكن متدينات وخلوقات وبنات أصل لا يصلحن للزواج إذن أين هم منادوا الاخلاق هي كل شيء والدين لما يتركون الاخلاق والتدين بعد الجمال
هل اجد عندك جواب
 
أ

أبو إبراهيم .

:: عضو مُشارك ::
#3
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ذكر
#3
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي الكريم
صدق رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام
لا احد ينكر حق الرؤية الشرعية ولكن هناك فرق بين حسنة المظهر وأنوثة المظهر وهذا ما طرحته أنا في موضوعي رجال غريزيون
لان هناك نظرة شرعية ينظر فيها الخاطب لمن ستكون زوجته ولها ضوابط تضبطها وهناك من يدخل لبيوت الناس بنية الخاطب ونية انه رجل دين ولكن يتصرف تصرفات تظهر العكس
من حق الرجل أن يختار جمال زوجته ولكن سؤال يحيرني
هل القبيحات او المتوسطات ولو يكن متدينات وخلوقات وبنات أصل لا يصلحن للزواج إذن أين هم منادوا الاخلاق هي كل شيء والدين لما يتركون الاخلاق والتدين بعد الجمال
هل اجد عندك جواب
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لا ، الجواب عندك على هذا الرابط

يستحب تخير الزوج الصالح حسن الصورة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#4
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#4
قال أبو إبراهيم .:
لا ، الجواب عندك على هذا الرابط

يستحب تخير الزوج الصالح حسن الصورة
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إرجع لنفس الرابط وتعرف ردي
ولكن اجبني هنا عما طرحته عليك من سؤال ولو كان النقاش بالروابط لأاحضرت لك ضوابط من مواضيع كثيرة ولكنني احب مناقشة أفكاري وليس أفكار غيري
شكرا لك أنتظر ردك
 
أ

أبو إبراهيم .

:: عضو مُشارك ::
#5
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ذكر
#5
قال ليليا مرام:
إرجع لنفس الرابط وتعرف ردي
ولكن اجبني هنا عما طرحته عليك من سؤال ولو كان النقاش بالروابط لأاحضرت لك ضوابط من مواضيع كثيرة ولكنني احب مناقشة أفكاري وليس أفكار غيري
شكرا لك أنتظر ردك
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الواضح أنك لم تفهم ماذا أردت عندما أحلتك لهذا الرابط ؟؟

هذا الموضوع تم كتابته البارحة وأنت سجلت إعجابا ولم تعلق بشيء لأن الموضوع كان عن المرأة

وأنا كتبت نفس الموضوع ولكن عن الرجل فعلقت بسرعة !!

فمن الذي يحتاج إلى إجابة أنا أم أنت ؟!!!

عندما قالوا أن المرأة من حقها أن تختار الزوج حسن الصورة صمتت

وعندما قالوا أن الرجل من حقه أن يختار الزوجة حسنة الصورة لم يعجبك الأمر ؟

لماذا ؟ أنا من يستفسر وأنت من عليك الإجابة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#6
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#6
قال أبو إبراهيم .:
الواضح أنك لم تفهم ماذا أردت عندما أحلتك لهذا الرابط ؟؟

هذا الموضوع تم كتابته البارحة وأنت سجلت إعجابا ولم تعلق بشيء لأن الموضوع كان عن المرأة

وأنا كتبت نفس الموضوع ولكن عن الرجل فعلقت بسرعة !!

فمن الذي يحتاج إلى إجابة أنا أم أنت ؟!!!

عندما قالوا أن المرأة من حقها أن تختار الزوج حسن الصورة صمتت

وعندما قالوا أن الرجل من حقه أن يختار الزوجة حسنة الصورة لم يعجبك الأمر ؟

لماذا ؟ أنا من يستفسر وأنت من عليك الإجابة
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اولا يا اخي الكريم
انا عندما اضع إعجاب بما معناه سوف أعود للموضوع لا يعني انني اوافق صاحب الموضوع على رأيه او ارفضه بمعنى لي عودة وذلك تقديرا لمجهود صاحب الموضوع لا احب دخول موضوع والخروج دون أقل إحترام للكاتب
ثانيا لم تخطر ببالي أبدا هذه لان الموضوع متعلق برجل الحمد لله ليس لدي مشاكل مع أي نوع من الرجال لو رأي اقوله عن النساء والرال ولو كان ضد نفسي
لا ابدا ومن قال لك انه لم يعجبني انا وضعت إعجاب بمعنى سأعود ولم اعد إنشغلت بمواضيعي وجميل أنك اعطيتني الرابط لأضع ردا صدقتني او لا طبعا هذا شأنك
اما يعجبني او لا كل شاة تعلق من ذيلها أنا لا أهتم لرجل اعجبته إمرأة او لا أو إمرأة أعجبها رجل أن اناقش افكاري انا دون التدخل في رأيك او راي فتاة تحب الجمال شأنها تحب أنت الجمال شأنك انا اعطي رأيي الشخصي يا فاضل لقد أخطأت في تحليلك كله
 
أ

أبو إبراهيم .

:: عضو مُشارك ::
#7
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ذكر
#7
قال ليليا مرام:
اولا يا اخي الكريم
انا عندما اضع إعجاب بما معناه سوف أعود للموضوع لا يعني انني اوافق صاحب الموضوع على رأيه او ارفضه بمعنى لي عودة وذلك تقديرا لمجهود صاحب الموضوع لا احب دخول موضوع والخروج دون أقل إحترام للكاتب
ثانيا لم تخطر ببالي أبدا هذه لان الموضوع متعلق برجل الحمد لله ليس لدي مشاكل مع أي نوع من الرجال لو رأي اقوله عن النساء والرال ولو كان ضد نفسي
لا ابدا ومن قال لك انه لم يعجبني انا وضعت إعجاب بمعنى سأعود ولم اعد إنشغلت بمواضيعي وجميل أنك اعطيتني الرابط لأضع ردا صدقتني او لا طبعا هذا شأنك
اما يعجبني او لا كل شاة تعلق من ذيلها أنا لا أهتم لرجل اعجبته إمرأة او لا أو إمرأة أعجبها رجل أن اناقش افكاري انا دون التدخل في رأيك او راي فتاة تحب الجمال شأنها تحب أنت الجمال شأنك انا اعطي رأيي الشخصي يا فاضل لقد أخطأت في تحليلك كله
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حسنا أنا أخطأت وأنت أصبت ، وباراك الله فيك على التوضيح
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#8
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#8
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