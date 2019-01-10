إختر الزوجة الصالحة حسنة الصورة

قال أبو إبراهيم .: الواضح أنك لم تفهم ماذا أردت عندما أحلتك لهذا الرابط ؟؟



هذا الموضوع تم كتابته البارحة وأنت سجلت إعجابا ولم تعلق بشيء لأن الموضوع كان عن المرأة



وأنا كتبت نفس الموضوع ولكن عن الرجل فعلقت بسرعة !!



فمن الذي يحتاج إلى إجابة أنا أم أنت ؟!!!



عندما قالوا أن المرأة من حقها أن تختار الزوج حسن الصورة صمتت



وعندما قالوا أن الرجل من حقه أن يختار الزوجة حسنة الصورة لم يعجبك الأمر ؟



لماذا ؟ أنا من يستفسر وأنت من عليك الإجابة إضغط للتوسيع...

اولا يا اخي الكريم

انا عندما اضع إعجاب بما معناه سوف أعود للموضوع لا يعني انني اوافق صاحب الموضوع على رأيه او ارفضه بمعنى لي عودة وذلك تقديرا لمجهود صاحب الموضوع لا احب دخول موضوع والخروج دون أقل إحترام للكاتب

ثانيا لم تخطر ببالي أبدا هذه لان الموضوع متعلق برجل الحمد لله ليس لدي مشاكل مع أي نوع من الرجال لو رأي اقوله عن النساء والرال ولو كان ضد نفسي

لا ابدا ومن قال لك انه لم يعجبني انا وضعت إعجاب بمعنى سأعود ولم اعد إنشغلت بمواضيعي وجميل أنك اعطيتني الرابط لأضع ردا صدقتني او لا طبعا هذا شأنك

اما يعجبني او لا كل شاة تعلق من ذيلها أنا لا أهتم لرجل اعجبته إمرأة او لا أو إمرأة أعجبها رجل أن اناقش افكاري انا دون التدخل في رأيك او راي فتاة تحب الجمال شأنها تحب أنت الجمال شأنك انا اعطي رأيي الشخصي يا فاضل لقد أخطأت في تحليلك كله