ل متنا هذه قصة

تُروى تُداعبها الروح

و ذكرى تؤنس المكان

لمتنا هذه ...

بسمة و تغريدة

... تغريدتان

دمع تمسحه اليدان

و لا تزال نفحة فينا

كغربال نصد به خيط الشعاع

الوقت سلامات يبدأ

بلا نهاية يقتل في لمتي الإبداع

على وقع الحرف

أحزان يداعبها وتر الكمان

في لمتنا هذه ...

مآسي من عروبتنا

تخنق فيها جزائرنا

بين الوقت و اللاوقت

بين الليل و عمرنا المتراكم

يصعد من حوالينا الدخان

يقرصنون راحتنا

يصنعون السلام !

سننتظر لننتصر ...تعلمنا

هل هكذا الإيمان ؟

فقل للصبر غاية

هكذا تعاهدنا

...تسلية للنهاية



................ لحظة جفاف ​