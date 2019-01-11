اشتري عبرة قد تفيدك

السلام عليكم ورحمة الله
شخص يعمل في مجال البناء دخل للصيدلي سأله
هل لديك مرهم للاسمنت ؟
فضحك الصيدلي ساخرا
وقال له نعم لدينا، ولدينا مرهم للححر والحديد هل تريد نوعية ممتازه مستوردة ام نوعية عادية مصنوعة في البلاد ؟
فقال له بأدب: اعطني النوعية الممتازة المستوردة .
ردعليه الصيدلي ساخرا انها غالية ، اقول لك ذلك مقدما ثم انهمر ضاحكا ....
رفع يديه أمام الصيدلي وقال له : اني عامل اشتغل في الاسمنت ، وقدعلق الاسمنت في يدي واصبحت خشنة الملمس ولا استطيع ان المس وجه ابنتي الصغيرة لكي اداعبها اذاكانت النوعية المستوردة التي عندك تفيدني فأعطني اياها وسأتدبر ثمنها .
تجمدت الضحكات الساخرة للصيدلي على شفتيه ورأى نفسه حقيرا صغيرا كما لم يرها من قبل .
تأمل واعتبر
العبرة يا أحبائي
هي
لاتحكم على احد بالبلاهة والحمق من ظاهر الاشياء ابدا لاتدري مايحملون في اذهانهم من جمال .....
شخص يعمل في مجال البناء دخل للصيدلي سأله
هل لديك مرهم للاسمنت ؟
فضحك الصيدلي ساخرا
وقال له نعم لدينا، ولدينا مرهم للححر والحديد هل تريد نوعية ممتازه مستوردة ام نوعية عادية مصنوعة في البلاد ؟
فقال له بأدب: اعطني النوعية الممتازة المستوردة .
ردعليه الصيدلي ساخرا انها غالية ، اقول لك ذلك مقدما ثم انهمر ضاحكا ....
رفع يديه أمام الصيدلي وقال له : اني عامل اشتغل في الاسمنت ، وقدعلق الاسمنت في يدي واصبحت خشنة الملمس ولا استطيع ان المس وجه ابنتي الصغيرة لكي اداعبها اذاكانت النوعية المستوردة التي عندك تفيدني فأعطني اياها وسأتدبر ثمنها .
تجمدت الضحكات الساخرة للصيدلي على شفتيه ورأى نفسه حقيرا صغيرا كما لم يرها من قبل .
تأمل واعتبر
العبرة يا أحبائي
هي
لاتحكم على احد بالبلاهة والحمق من ظاهر الاشياء ابدا لاتدري مايحملون في اذهانهم من جمال .....