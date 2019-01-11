اشتري عبرة قد تفيدك

السلام عليكم ورحمة الله







شخص يعمل في مجال البناء دخل للصيدلي سأله

هل لديك مرهم للاسمنت ؟

فضحك الصيدلي ساخرا

وقال له نعم لدينا، ولدينا مرهم للححر والحديد هل تريد نوعية ممتازه مستوردة ام نوعية عادية مصنوعة في البلاد ؟

فقال له بأدب: اعطني النوعية الممتازة المستوردة .

ردعليه الصيدلي ساخرا انها غالية ، اقول لك ذلك مقدما ثم انهمر ضاحكا ....

رفع يديه أمام الصيدلي وقال له : اني عامل اشتغل في الاسمنت ، وقدعلق الاسمنت في يدي واصبحت خشنة الملمس ولا استطيع ان المس وجه ابنتي الصغيرة لكي اداعبها اذاكانت النوعية المستوردة التي عندك تفيدني فأعطني اياها وسأتدبر ثمنها .

تجمدت الضحكات الساخرة للصيدلي على شفتيه ورأى نفسه حقيرا صغيرا كما لم يرها من قبل .

تأمل واعتبر

العبرة يا أحبائي

هي

لاتحكم على احد بالبلاهة والحمق من ظاهر الاشياء ابدا لاتدري مايحملون في اذهانهم من جمال .....

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