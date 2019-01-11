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أي حياة يعيشها من أشقى فؤاده بالشقاء والضغينةكمون الحقد في القلب ككمون النار في العودلا تكن عبدا لأحقادك وقد جعلك الله حراخلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وشق سمعه وبصره وصوره فأحسن تصويره، ووضح له طريق الحق وطريق الضلال، وابتلاه بأنواع البلايا لينظر كيف يعمل، ثم حذره من أن يأخذه بغتة وهو لا يشعر. ولكن هذا الإنسان دائما ما تعصف به وساوس الشر وتضطرب به أساليب الفكر وتغيره مشكلات العصور لينغمس في عالم مليء بالتناقضات الغريبة الذي أفرز العديد من المشاكل الاجتماعية التي أصبحت تشكل خطرا على حياتنا المعيشية، ومن بين هذه الوساوس الحقد الذي هو من أبرز الظواهر المرضية التي أصبحت متفشية بشكل كبير حتى في المجتمع.من أخبث الأمراض الروحية والنفسية التي تتولد في أعماق الإنسان الحقد فالإنسان الحقود معتقل من الداخل، سجين قفصه الصدري لا يستطع أن يمد يده إلى أحد لان يديه مغلولتان وشرايينه مسدودة وقلبه يطفح بالغل، وعادة يتمنى الحقود هلاك من يحقد عليه، وعادة ما يصيب أصحاب النفوس الضعيفة والعقليات المقيتة يمارسونها في السر والعلانية ضد من كتب له النجاح والتألق في حياته المهنية أوغيرها من المناصب التي يمكن أن تجلب لصاحبها الحقد والحسد من لدن أشخاص لم يجدوا في حياتهم اليومية إلا البحث عن إيذاء ومحاربة من كان التفوق والتألق حليفا له باستعمالهم شتى الطرق المقيتة والأساليب الدنيئة، فهناك أشخاص أنانيون مغرقون في اللؤم والدناءة لا يعرفون معروفا أبدا ولايفقهون إلا الكره اللامبرر والحقد الدفين المبنيين أحيانا على تعصب قبلي متخلف أو تنافس غير شريف في نفس العمل أو حتى الحياة اليومية فيخالجهم شعور دائم بمركب نقص.ابن آدم مخلوق عجيب متقلب الأمزجة والأهواء يسير حين يسيره هواه.وعلى هذا فإن عواقب الحاسد الحاقد وخيمة في الدنيا والآخرة وهو داء عضال فت عضد الأمم السابقة وقد خشي عليه الصلاة والسلام دبيب هذا المرض الخبيث إلى أمته فقال "دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي : الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين"، وأيما امريء لبّس على نفسه ولم يتنبّه إلى ما ينخر في فؤاده وما يدبّ في عروقه ونياط قلبه من سمّ الحسد والشنآن والحقد فقد جمع شرّا مستطيرا وأنكالا وجحيما وغصصا وعذابا أليما، لا يهنأ بنوم فجمرة الحقد تتوقّد عند كل انتباهة .. ولا يستمريء طعاما لأنه لا يريد لغيره أن يتذوّق لذيذا هو فيه .. ولا يستبشر بطارق يطرق على أحد بخير لأنّه زمّ حياته بزمام الأنانيّة المفرطة، أي حياة يعيشها من أشقى قلبه بالشقاء والضغينة، إن سعادة القلب أن يكون مخموما لا مخروما .. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قيل يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال : " كل مخموم القلب، صدوق اللسان " قالوا : صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب ؟ قال : " هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد" وآخر دعوانا "اللهم طهّر قلوبنا من الغل والحسد واشرحها بالتقوى .. والإيمان بما قضيت وقدّرت وقسمت ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم" .