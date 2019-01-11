راني رايحة حراقة ... باي باي ليزامي

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم جميعا رواد قسم واش راك تهدر
اليوم البرد جات الشتا وجاو لرياح وجات الأفراح قوية خلونا من الهموم كرهنا منهم وبل هربو منا
اليوم حبيت نقسروا شوي ونحكو على النسا اللي راهم يروحو حراقة
موضوع الحراقة الناس كامل هدرت عليه مي حبيت نفهم علاه نسا يتبعو فالرجال حتى فهذي
جون وكره حياتو وبيبان تغلقو عليه ماكاش با مخدرات وطريق العوجة والحبس يا الحرقة مارانيش نبرر أفعالهم الله يهديهم خاوتنا وولادنا
ويرحم اللي ماتو مساكن الله غالب راه ربي عالم بيهم
مي نسا يا اختي حدك كوزينة طيبي وتغسلي وتتزوجي وتجيبي ذراري معليش جماعة نتاع المرا مراهيش معزة تاكل وترقد نقولك وي
تثبتي كيانك ماكاش اللي واقف فطريقك أقراي وكملي وأخدمي ربي يسهلك أما يا اختي تروحي حراقة
نشوف فوحدة جابوها نجت من الحرقة وماتت ختها ومازال تقولك نزيد نحرق ضرك هذي ماميدوتا مسترجلة
كيفاه مرا تخمم تروح ففلوكة مع رجال وتغامر معاهم وتوصل للطرف الآخر اسيدي راكي وصلت لإسبانيا وفرنسا والترك ومن بعد
زعمى تتكلي باللي تتزوجي هناك هل سبب الحرقة الزواج لهذي الدرجة الزواج صرعكم
وإلا تحوسي لافونير واش من آفونير لمرا حراقة والله عييت نخمم
وقلت نجي للماويين يخموا معايا
زعمى علاه نسا راهم يروحو حراقة ووين ماليهم يخلوهم نورمال
طفلة من وهرن قالو خطفوها عندها 14 سنة ايا بانت باللي راهي فإسبانيا وراحت حراقة ضرك فهموني تفكير الشيطاني هذا منين جا
الموضوع لكم انا مخي ماشي دار ايرور راه رايح يروح حراق معاهم
اليوم البرد جات الشتا وجاو لرياح وجات الأفراح قوية خلونا من الهموم كرهنا منهم وبل هربو منا
اليوم حبيت نقسروا شوي ونحكو على النسا اللي راهم يروحو حراقة
موضوع الحراقة الناس كامل هدرت عليه مي حبيت نفهم علاه نسا يتبعو فالرجال حتى فهذي
جون وكره حياتو وبيبان تغلقو عليه ماكاش با مخدرات وطريق العوجة والحبس يا الحرقة مارانيش نبرر أفعالهم الله يهديهم خاوتنا وولادنا
ويرحم اللي ماتو مساكن الله غالب راه ربي عالم بيهم
مي نسا يا اختي حدك كوزينة طيبي وتغسلي وتتزوجي وتجيبي ذراري معليش جماعة نتاع المرا مراهيش معزة تاكل وترقد نقولك وي
تثبتي كيانك ماكاش اللي واقف فطريقك أقراي وكملي وأخدمي ربي يسهلك أما يا اختي تروحي حراقة
نشوف فوحدة جابوها نجت من الحرقة وماتت ختها ومازال تقولك نزيد نحرق ضرك هذي ماميدوتا مسترجلة
كيفاه مرا تخمم تروح ففلوكة مع رجال وتغامر معاهم وتوصل للطرف الآخر اسيدي راكي وصلت لإسبانيا وفرنسا والترك ومن بعد
زعمى تتكلي باللي تتزوجي هناك هل سبب الحرقة الزواج لهذي الدرجة الزواج صرعكم
وإلا تحوسي لافونير واش من آفونير لمرا حراقة والله عييت نخمم
وقلت نجي للماويين يخموا معايا
زعمى علاه نسا راهم يروحو حراقة ووين ماليهم يخلوهم نورمال
طفلة من وهرن قالو خطفوها عندها 14 سنة ايا بانت باللي راهي فإسبانيا وراحت حراقة ضرك فهموني تفكير الشيطاني هذا منين جا
الموضوع لكم انا مخي ماشي دار ايرور راه رايح يروح حراق معاهم