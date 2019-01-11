معلومة تزيدك فخرا و تدهشك

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ​

«لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» ​

(روه الإمام أحمد في مسنده).



معلومة تدهش وتزيدك فخرا ولكنها غائبة عن كثير من الجزائرين ​

اول تغرة في جدار القسطنطنية في 1453 م كانت من طرف جزائري منخرط ضمن كثيبة الجزائرين في الجيش محمد الفاتح ​

ضريح عبد الرحمن اغا





اول جندي يقوم بثغرة في جدار القسطنطنية ولكنه استشهد قبل الفتح بيوم واحد واوصى بدفنه امام الثغرة التي فتحها وراسه مقابل لها ....فلم تم الفتح قام العثمانيين بتشيد وقف له بحصته من الغنائم ودفنه حسب وصيته .



وقف عبد الرحمن اغا مستمر الى يومنا هدا ومدخيل دلك الوقف تصرف على الفقراء .

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اخيرا اللهم مالك ملك بيدك الخير وانك على كل شيىء قدير اجعل اول من يطلق اول طلقة لتحرير القدس يكون منا كما جعلت او من دك تغثرة في حصون القسطنطنية منا .......امين



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