الاحتفال بالسنة الامازيغية <><><><>اسغاس امڨاس<><><><>



السلام عليكم ....

اليوم الموافق ل 12جانفي

ويعتبر ويعتبر هذا العيد إرثا تاريخيا بالنسبة للأمازيغ الذين يبذلون جهودا وتضحيات كبيرة للحفاظ على هويتهم وثقافتهم الأصلية وللاشارة يستند الأمازيغ في تقويم الناير إلى ما يسمى بالتقويم الفلاحي الذي يتبعه الفلاحون في زراعاتهم لضبط السقي والغرس ،إذ يشكل يناير نهاية موسم الحرث ومنتصف موسم المطر

يحتفل معضم الاسر الجزائرية بمناسبة عريقة في تاريخ االامازيغويعتبر ويعتبر هذا العيد إرثا تاريخيا بالنسبة للأمازيغ الذين يبذلون جهودا وتضحيات كبيرة للحفاظ على هويتهم وثقافتهم الأصلية وللاشارة يستند الأمازيغ في تقويم الناير إلى ما يسمى بالتقويم الفلاحي الذي يتبعه الفلاحون في زراعاتهم لضبط السقي والغرس ،إذ يشكل يناير نهاية موسم الحرث ومنتصف موسم المطر

~~~~~~في يناير~~~~~~

يحتفل بهذه السنة بتجمع سكان البلدات والقرى في ولائم كبيرة حول مائدة طعام يكون طبق الكسكسى المحضر بالدجاج سيد المائدة بالاضافة الى اصناف متعدد من الاطباق ويكون الاساس فيها المفور وافيسار انواع من الحبوب والدجاج دون ان ننسي الخفاف السفج المثقبة المبرجة تيكربابين



~~~~~الاحتفال~~~~~

يتم تحضير طبق كبير يحتوى على 7اصناف من الحلويات وما اكثر

دون ان ننسي مختلف انواع الحلويات والشاى والاهم هو شتى انواع المكسرات التى من ضرورى احضارها

للنقاش ارائكم مهمة :

هل تحتفلون في بيوتكم بهذه المناسبة ؟؟

هل تظن بان هذه العادة هى من العادات التى وجب علينا التخلى عنها ؟؟

هل في هذه العادة ماهو مخالف لديننا الاسلامى ؟؟

هل تعتقد من الامازيغ هم جهة متطرف وجب الابتعاد عنهم ؟؟

هل يعد الاحتفال بها تخلف ؟؟

هذا كان موضوعى

تحية للجميع