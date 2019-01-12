الاحتفال بالسنة الامازيغية <><><><>اسغاس امڨاس<><><><>

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:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
اليوم الموافق ل12جانفييحتفل معضم الاسر الجزائرية بمناسبة عريقة في تاريخ االامازيغ
ويعتبر ويعتبر هذا العيد إرثا تاريخيا بالنسبة للأمازيغ الذين يبذلون جهودا وتضحيات كبيرة للحفاظ على هويتهم وثقافتهم الأصلية وللاشارة يستند الأمازيغ في تقويم الناير إلى ما يسمى بالتقويم الفلاحي الذي يتبعه الفلاحون في زراعاتهم لضبط السقي والغرس ،إذ يشكل يناير نهاية موسم الحرث ومنتصف موسم المطر
~~~~~~في يناير~~~~~~
يحتفل بهذه السنة بتجمع سكان البلدات والقرى في ولائم كبيرة حول مائدة طعام يكون طبق الكسكسى المحضر بالدجاج سيد المائدة بالاضافة الى اصناف متعدد من الاطباق ويكون الاساس فيها المفور وافيسار انواع من الحبوب والدجاج دون ان ننسي الخفاف السفج المثقبة المبرجة تيكربابين
~~~~~الاحتفال~~~~~
يتم تحضير طبق كبير يحتوى على 7اصناف من الحلويات وما اكثر
دون ان ننسي مختلف انواع الحلويات والشاى والاهم هو شتى انواع المكسرات التى من ضرورى احضارها
للنقاش ارائكم مهمة :
هل تحتفلون في بيوتكم بهذه المناسبة ؟؟
هل تظن بان هذه العادة هى من العادات التى وجب علينا التخلى عنها ؟؟
هل في هذه العادة ماهو مخالف لديننا الاسلامى ؟؟
هل تعتقد من الامازيغ هم جهة متطرف وجب الابتعاد عنهم ؟؟
هل يعد الاحتفال بها تخلف ؟؟
هذا كان موضوعى
تحية للجميع
اسغاس امقاز