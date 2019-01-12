برنامج الورتيلاني 2 إصدار جانفي 2019 بالعربية من موقع أبلود

tobeaurora

tobeaurora

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الدليل الإلكتروني للنصوص القانونية المسيرة للمؤسسات

و الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري و الجماعات الإقليمية

كل مسير، إطار سامي و موظف .......تحميل البرنامج الورتيلاني 2 و هو الدليل الإلكتروني للنصوص القانونية المسيرة للمؤسسات و الإدارات العمومية تحيين جانفي 2019 تسير الموارد البشرية....تسيير مالي...تسيير الممتلكات و غيره

تحميل برنامج الورتلاني 2 إصدار جانفي 2019 ( مقسم إلى 6 أجزاء ) لأصحاب السرعة المنخفضة

فريق عمل #أورورا_خادمة_العلم_و_المعرفة في خدمتك دوما و يتمنى لك كل التوفيق و النجاح

الجزئ الأول
الجزئ الثاني
الجزئ الثالث
الجزئ الرابع
الجزئ الخامس
الجزئ السادس
 
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