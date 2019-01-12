السلام عليكم

حكمة اليوم تقول

إذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين /فإنهم اذا غبت عنهم فقدوك واذا غفلت نبهوك واذا دعوا لأنفسهم لن ينسوك

2 عندما تعطي غيرك بداية جميلة حوال أن تعطيه نهاية أجمل

3 بعض البشر لم أجد لهم تفسيرا لتصرفاتهم سوى هده الآية

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا

4 أحلامي لها الله/ ومستقبلي يكتبه الله وشفاء أوجاعي من الله وسعادتي لا تأتي إلا من الله سبحانك ربي وكلتك أمري

5 الأنثي المتسامحة صبرها طويل وفراقها أطول

6 الصمت متعب لأنه أرقى وسيلة لرد على كثير الكلام

7 أصحت لا أعاتب ولا أناقش بل أكتفي بمسح محادثة أو إنهاء مكالمة والإبتعاد كثيرا

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض