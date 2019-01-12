نعمات
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السلام عليكم
حكمة اليوم تقول
إذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين /فإنهم اذا غبت عنهم فقدوك واذا غفلت نبهوك واذا دعوا لأنفسهم لن ينسوك
2 عندما تعطي غيرك بداية جميلة حوال أن تعطيه نهاية أجمل
3 بعض البشر لم أجد لهم تفسيرا لتصرفاتهم سوى هده الآية
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
4 أحلامي لها الله/ ومستقبلي يكتبه الله وشفاء أوجاعي من الله وسعادتي لا تأتي إلا من الله سبحانك ربي وكلتك أمري
5 الأنثي المتسامحة صبرها طويل وفراقها أطول
6 الصمت متعب لأنه أرقى وسيلة لرد على كثير الكلام
7 أصحت لا أعاتب ولا أناقش بل أكتفي بمسح محادثة أو إنهاء مكالمة والإبتعاد كثيرا
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
حكمة اليوم تقول
إذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين /فإنهم اذا غبت عنهم فقدوك واذا غفلت نبهوك واذا دعوا لأنفسهم لن ينسوك
2 عندما تعطي غيرك بداية جميلة حوال أن تعطيه نهاية أجمل
3 بعض البشر لم أجد لهم تفسيرا لتصرفاتهم سوى هده الآية
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
4 أحلامي لها الله/ ومستقبلي يكتبه الله وشفاء أوجاعي من الله وسعادتي لا تأتي إلا من الله سبحانك ربي وكلتك أمري
5 الأنثي المتسامحة صبرها طويل وفراقها أطول
6 الصمت متعب لأنه أرقى وسيلة لرد على كثير الكلام
7 أصحت لا أعاتب ولا أناقش بل أكتفي بمسح محادثة أو إنهاء مكالمة والإبتعاد كثيرا
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض