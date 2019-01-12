قنّاص اللّمة ..... وقناصة اللّمة من المنتصر

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,014
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أنثى
#1
السلام عليكم جميعا
روّاد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا
القناص غنيّ عن التعريف الكل يعرف مهمّته فهدفه لا يخطئ وقل ما يفلت أحد من رصاصته ولكن لنقل هي حالات نادرة
فكرت في أنه يوجد قناص بالمنتدى
ولكن هذا القنّص لديه مهمة وليست ككل المهمات إلى الشرح الآن

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قناص المنتدى اليوم اعطيك 7 طلقات تصيب بهن بنات المنتدى
كلام في الادب
في الثقافة
في الحوار
مثل شعبي
قصيدة او بيت شعري توجهه لعضوة معينة هجاء
هجوم ثقافي محترم أدبي

لنرى من يحصل على لقب قناص المنتدى
هو الذي يستمر للأخير ويهاجم أكبر عدد من اللّماويات
ولا تقلق فحتى انت سوف تصاب بطلقات بنات اللّمة

قنّاصات المنتدى



1547318446876.png


لمّاوياتي العزيزات لا تخجلنني في هاته المعركة الادبية الثقافية
الحوارية لديكن طلقات تصبن بهن رجال المنتدى اللّماويون
يجب أن تنتصرن عليهم
ثقافيا جملة حوارية
معنى من التراث
مثل شعبي
قصيدة
الهجوم عزيزاتي يكون أدبيا ثقافيا علموهم فن الحوار
وعلموهم أن للمنتدى جيش نسائي عرمرم
جيش ليليا العرمرم إليكن بهم

عزيزتي اللّماوية أكبر مهاجمة والمنتصرة تحصل على لقب قنّاصة اللّمة بدون منازع

الموضوع لكم

1547319002756.png

 

المرفقات

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
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النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هههههههههههههههههههههه قتلتيني حتى راسي زاد وجعني اكثر من الضحك
الله يسعد قلبك يارب
خاطيني، معندي مشكل مع حتى واحد او وحدة
واللي يصيدني ان شاء الله نعررف كيفاه نرد، ادا كاين لقب يسموه بهلولة ولا مجنونة اللمة نشارك فيه اما القناصة خاطيني هههههههههه
في المتابعة ان شاء الله
تحياتي القلبية ياو
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#3
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,014
الإعجابات
23,306
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هههههههههههههههههههههه قتلتيني حتى راسي زاد وجعني اكثر من الضحك
الله يسعد قلبك يارب
خاطيني، معندي مشكل مع حتى واحد او وحدة
واللي يصيدني ان شاء الله نعررف كيفاه نرد، ادا كاين لقب يسموه بهلولة ولا مجنونة اللمة نشارك فيه اما القناصة خاطيني هههههههههه
في المتابعة ان شاء الله
تحياتي القلبية ياو
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السلام عليكم
ليس كل موضوعى اضعه تقولين ليس لي علاقة وبل أنت بالتحديد صاحبة اقوى سلاح البشماق
دفاع الجيش الليلياوي تتخلين عنا في هاته المعركة لا أبدا
كيف وانا رأيت لك قصائد تردين فيها على الأخ في موضوع آخر
لا عزيزتي انت اساس الجيش وأعتمد عليك
صيديهم قبل لا يصيدوك
لا أقبل متابعتك اقبل مشاركتك انتظرك جهزي السلاح والعدة وكوني جاهزة هه
شكرا لك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,687
الإعجابات
22,717
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#4
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
ليس كل موضوعى اضعه تقولين ليس لي علاقة وبل أنت بالتحديد صاحبة اقوى سلاح البشماق
دفاع الجيش الليلياوي تتخلين عنا في هاته المعركة لا أبدا
كيف وانا رأيت لك قصائد تردين فيها على الأخ في موضوع آخر
لا عزيزتي انت اساس الجيش وأعتمد عليك
صيديهم قبل لا يصيدوك
لا أقبل متابعتك اقبل مشاركتك انتظرك جهزي السلاح والعدة وكوني جاهزة هه
شكرا لك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اطفلة الاشهارات والله لا علاقة ونخاف نحكي على انسان وننسى انسان وانا انسة زهايمر ياعيني ههههههههههه
الدفاع ندافه ماتخافيش خليهالي ان شاء الله، اما الهجوم خاطيني ههههههههههه
الله يعزك ان شاء الله، انا سادافع لا تقلقي لكن قصدت لن اهاجم ههههههههه
يصيدوني على روحهم من بعد يرجع عندي الباديء اظلم ونجاوب بدون خوف اما لو نبدا انا نحس روحي انا الظالمة ومنعرفش نرد هههههههههههه
كل الشكر لك غاليتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#5
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#6
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,014
الإعجابات
23,306
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#6
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اطفلة الاشهارات والله لا علاقة ونخاف نحكي على انسان وننسى انسان وانا انسة زهايمر ياعيني ههههههههههه
الدفاع ندافه ماتخافيش خليهالي ان شاء الله، اما الهجوم خاطيني ههههههههههه
الله يعزك ان شاء الله، انا سادافع لا تقلقي لكن قصدت لن اهاجم ههههههههه
يصيدوني على روحهم من بعد يرجع عندي الباديء اظلم ونجاوب بدون خوف اما لو نبدا انا نحس روحي انا الظالمة ومنعرفش نرد هههههههههههه
كل الشكر لك غاليتي
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حسنا سوف ننتظر هجوم القناصون هم الآن يتجهزون أعلم
كوني مستعدة هجومهم مباغت
حسنا اختي كوني جاهزة
 
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