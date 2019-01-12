قنّاص اللّمة ..... وقناصة اللّمة من المنتصر

السلام عليكم جميعا

روّاد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا

القناص غنيّ عن التعريف الكل يعرف مهمّته فهدفه لا يخطئ وقل ما يفلت أحد من رصاصته ولكن لنقل هي حالات نادرة

فكرت في أنه يوجد قناص بالمنتدى

ولكن هذا القنّص لديه مهمة وليست ككل المهمات إلى الشرح الآن

قناص المنتدى اليوم اعطيك 7 طلقات تصيب بهن بنات المنتدى

كلام في الادب

في الثقافة

في الحوار

مثل شعبي

قصيدة او بيت شعري توجهه لعضوة معينة هجاء

هجوم ثقافي محترم أدبي

لنرى من يحصل على لقب قناص المنتدى

هو الذي يستمر للأخير ويهاجم أكبر عدد من اللّماويات

ولا تقلق فحتى انت سوف تصاب بطلقات بنات اللّمة



قنّاصات المنتدى

لمّاوياتي العزيزات لا تخجلنني في هاته المعركة الادبية الثقافية

الحوارية لديكن طلقات تصبن بهن رجال المنتدى اللّماويون

يجب أن تنتصرن عليهم

ثقافيا جملة حوارية

معنى من التراث

مثل شعبي

قصيدة

الهجوم عزيزاتي يكون أدبيا ثقافيا علموهم فن الحوار

وعلموهم أن للمنتدى جيش نسائي عرمرم

جيش ليليا العرمرم إليكن بهم

عزيزتي اللّماوية أكبر مهاجمة والمنتصرة تحصل على لقب قنّاصة اللّمة بدون منازع