أكثروا من خبايا العمل الصالح ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدنيا هي" منزل ايجار" ​

مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم، ومهما فعلت فيها فإنك ستتركها يوما ما ..والآخرة هي "منزل تمليك"بيدك الآن بناؤه فلتحسن العمل.. هناك أناس بسطاء يعيشون معنا على الأرض، لامال ،ولاجاه، ولا منصب في هذه الدنيا الفانية .ولكن ..املاكهم في السماء عظيمة ،قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع ،بتسبيحة ،باستغفار، بصدقة، بكلمة طيبة ووجه طلق ،فاكثروا من خبايا العمل الصالح فإنه بالمجان وبدون جهد. ​

​