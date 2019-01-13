أكثروا من خبايا العمل الصالح ...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
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Algerie
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدنيا هي"منزل ايجار"
مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم، ومهما فعلت فيها فإنك ستتركها يوما ما ..والآخرة هي "منزل تمليك"بيدك الآن بناؤه فلتحسن العمل.. هناك أناس بسطاء يعيشون معنا على الأرض، لامال ،ولاجاه، ولا منصب في هذه الدنيا الفانية .ولكن ..املاكهم في السماء عظيمة ،قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع ،بتسبيحة ،باستغفار، بصدقة، بكلمة طيبة ووجه طلق ،فاكثروا من خبايا العمل الصالح فإنه بالمجان وبدون جهد.
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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#2
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ساكنة غير هنا
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أنثى
#2
السلام عليكم ....
كل شئ فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
لو استطاع الاولون لاخذوو قصورهم واولادهم معهم لكن نسعى وراء الفان وننسي ماخلقنا لاجله الحمد لله على كل حال
بوركتى عزيزتى
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
757
الإعجابات
1,037
النقاط
51
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#3
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
كل شئ فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
لو استطاع الاولون لاخذوو قصورهم واولادهم معهم لكن نسعى وراء الفان وننسي ماخلقنا لاجله الحمد لله على كل حال
بوركتى عزيزتى
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولله الحمد والشكر
وفيك بارك الرحمن
مشكورة لمرورك العطر
جزاكي الله خيرا
وربي يسعدك
 
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